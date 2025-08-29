U nesreći je sudjelovalo i dijete u pratnji nepoznate ženske osobe, a policija traži svjedoke
Policija traži svjedoke: Teško ozlijeđena vozačica romobila
Vozačica električnog romobila teže je ozlijeđena u prometnoj nesreći u četvrtak oko 7.50 na biciklističkoj stazi u Gundulićevoj ulici kod kućnog broja 53, piše zagrebačka policija.
U nesreći je sudjelovalo i dijete u pratnji nepoznate ženske osobe, a policija traži svjedoke.
- Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće pozivamo svjedoke da se jave na broj telefona 01/6333-470 ili 192, napisali su iz PU zagrebačke.
