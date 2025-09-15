Policija traži trojac: Napali su stranog dostavljača u Zagrebu, pretukli ga i ukrali mu novac

Trojica nepoznatih počinitelja fizički su napali dostavljača, stranog državljanina (38) s regularnim boravkom u Republici Hrvatskoj. Napad se dogodio u Novom Zagrebu na Jadranskoj aveniji u nedjelju oko 21:30 sati. Ukrali su mu novac i pobjegli, piše zagrebačka policija.

Napadnuti muškarac je lakše ozlijeđen, a liječničku pomoć pružili su mu u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice. Materijalna šteta iznosi nekoliko stotina eura.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.