Policija traži trojac: Napali su stranog dostavljača u Zagrebu, pretukli ga i ukrali mu novac
Trojica nepoznatih počinitelja fizički su napali dostavljača, stranog državljanina (38) s regularnim boravkom u Republici Hrvatskoj. Napad se dogodio u Novom Zagrebu na Jadranskoj aveniji u nedjelju oko 21:30 sati. Ukrali su mu novac i pobjegli, piše zagrebačka policija.
Napadnuti muškarac je lakše ozlijeđen, a liječničku pomoć pružili su mu u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice. Materijalna šteta iznosi nekoliko stotina eura.
Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
