Policija u Banja Luci pronašla trojicu napadača na hrvatskog konzula i njegovog brata...

Pripadnici policije iz Banja Luke identificirali su u utorak tri osobe koje su u noći na nedjelju u središtu Banja Luke napali hrvatskoga konzula i njegova brata. Prema policijskome priopćenju, istragom je utvrđeno da su u fizičkom sukobu sudjelovale tri osoba iz Banje Luke, te dvojica državljana Republike Hrvatske. Pritom policija ne navodi da je jedan od njih konzul Republike Hrvatske u Banja Luci. Nakon okončanog postupka protiv sudionika će biti pokrenut prekršajni postupak zbog tuče i fizičkog napada, te vrijeđanja, pojasnili su iz policije. O tome su iz policijske agencije izvijestili Osnovni sud u Banja Luci.

Napad na hrvatskoga konzula prvoga reda, čije se ime ne navodi, i njegova brata, prijavljen je banjolučkoj policiji nedugo nakon incidenta. Oni su pritom zadobili ozljede. Prema izjavama oštećenih, napad je bio praćen i uvredama na nacionalnoj osnovi.

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Sarajevu je zbog toga incidenta uputilo notu vlastima Bosne i Hercegovine.

Napad je osudilo hrvatski potpredsjednik Republike Srpske, više hrvatskih političkih stranaka, kao i izaslanstvo Europske unije u Bosni i Hercegovini, koje je pozvalo nadležne vlasti da temeljito istraže slučaj i privedu odgovorne pravdi.