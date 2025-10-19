Obavijesti

AKCIJA 'SAMBO'

Policija u BiH prekinula ilegalne borbe pasa, među 84 uhićenih ima i Hrvata

Više od 80 ljudi među kojima ima i državljana Hrvatske privela je policija u BiH zbog sudjelovanja u organiziranju ilegalnih borbi pasa, potvrdili su iz MUP-a Republike Srpske

Policijska racija provedena je na području Dervente i pri tom su privedene 84 osobe. Osim hrvatskih i državljana BiH privedeni su i državljani Srbije te Crne Gore.

Operativna akcija pod kodnim nazivom "Sambo" bila je usmjerena na sprječavanje zlostavljanja životinja i organiziranja borbi pasa.

Tijekom racije pronađeni su leševi ubijenih pasa, više ozlijeđenih pasa, a oduzet je novac i određena količina narkotičkih sredstava, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s počinjenim kaznenih djela.

Iz policije su pojasnili kako su 70 privedenih osoba saslušali u svojstvu svjedoka dok je 14 privedenih uhićeno i protiv njih će biti podnesene kaznene prijave zbog zlostavljanja životinja i nedopuštene proizvodnje i prometa narkotika i omogućavanja uživanja opojnih droga.

