Obavijesti

News

Komentari 0
TREĆEGA JOŠ TRAŽE

Na sud doveli muškarca iz BiH i Talijana koji su ukrali 300.000 eura iz zaštitarskih vozila

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 2 min
Na sud doveli muškarca iz BiH i Talijana koji su ukrali 300.000 eura iz zaštitarskih vozila
Karlovac: Privodenje dvojice osumnjicenih za pljacku zastitarskih kombija | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Tri muškarca karlovačka policija sumnjiči za dvije teške krađe provaljivanjem iz zaštitarskih vozila tijekom rujna u Karlovcu i Zagrebu

Dvojac, 42-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine te 44-godišnjeg državljanina Italije, koje karlovačka policija sumnjiči za dvije provale i teške krađe novca iz zaštitarskih vozila, doveli su na Županijski sud u Karlovcu radi odluke o određivanju istražnog zatvora.

Podsjetimo, karlovački su policajci, ispostava Vojnić, uz pomoć kolega iz Zagreba uhitila dvojicu muškaraca koje sumnjiče za teške krađe, prvo u Zagrebu, a potom i na području Karlovca.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrdili su da je dvojac s još jednim nepoznatim pomagačem 6. rujna u jutarnjim satima u Ulici Hrvoja Macanovića na Trešnjevci u Zagrebu provalio u specijalno kombi vozilo za prijevoz novca zagrebačkih registracija i ukrao novac.

Iz zaštitarskog vozila u Splitu ukrali desetke vrećica novca!
Iz zaštitarskog vozila u Splitu ukrali desetke vrećica novca!

- Zatim se svu trojicu sumnjiči da su 22. rujna u Karlovcu, u gradskoj četvrti Dubovac, s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi, prišli do novčarskog kombi vozila zagrebačkih registarskih oznaka te nasilno otvorili vozačeva vrata i iz vozila također otuđili novac. Ukupna materijalna šteta nastala ovim kaznenim djelima veća je od 300.000 eura - priopćila je policija, koja je osumnjičene prijavila za dvije teške krađe i predala pritvorskom nadzorniku.

Tijekom dana ispitali su ih u Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu nakon čega su ih doveli na Županijski sud u Karlovcu 

Kako neslužbeno doznajemo, trojac zasad ne povezuju s ostalim provalama u zaštitarske kombije, kojih je bilo desetak tijekom kolovoza i rujna na području više policijskih uprava. No to se može promijeniti jer kriminalistička istraživanja drugih događaja još traju.

VOZILA FINE KAO SAMOPOSLUGA Opet ispraznili zaštitarski kombi u Rijeci, ovo je već peta krađa: 'Provale bi mogle biti povezane'
Opet ispraznili zaštitarski kombi u Rijeci, ovo je već peta krađa: 'Provale bi mogle biti povezane'

Kako smo pisali, prvu provalu u specijalno vozilo zabilježila je istarska policija 14. kolovoza oko 10.30 sati u Digitronskoj ulici u Bujama. Potom su lopovi 19. kolovoza ispraznili zaštitarski kombi na Viru. Sljedeća provala bila je ponovno u Bujama 28. kolovoza.

Kako je izvijestila istarska policija, oko 12.30 sati dobili su dojavu kako je iz specijalnog vozila za prijevoz novca parkiranog u Umaškoj ulici otuđen novac. Utvrdili su da je nekoliko muškaraca došlo do vozila, provalilo u njega i ukralo neutvrđeni iznos novca.

Potom je 6. rujna oko 8.10 sati zabilježena provala u blindirano vozilo u Zagrebu, a Slobodna Dalmacija pisala je o provali u zaštitarski kombi sredinom rujna u Splitu.

MILIJUNSKI IZNOS? Policija traži lopove: Ušetali su u blindirano vozilo u Zagrebu i ukrali novac! Već četvrti slučaj
Policija traži lopove: Ušetali su u blindirano vozilo u Zagrebu i ukrali novac! Već četvrti slučaj

- U ponedjeljak, 15. rujna u poslijepodnevnim satima u prostoru garaže prodajnog centra u Vukovarskoj ulici u Splitu iz posebnog vozila za prijevoz otuđen je novac. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Na mjestu događaja obavljen je očevid te je kriminalističko istraživanje u tijeku - izvijestila je tad splitska policija.

Provala je očito bilo i više jer je Jutarnji list pisao da su lopovi u dva mjeseca provalili i ukrali novac iz čak 13 zaštitarskih kombija. Provalama je oštećeno nekoliko zaštitarskih tvrtki, među kojima su Fina i Sokol Security. Način provala u većini slučajeva bio je sličan. Lopovi čekaju dok zaštitari ne napuste vozilo, a potom specijalnim alatom otvaraju vrata kombija i odlaze s novcem. Sve se odvija unutar nekoliko minuta dok zaštitari unose ili iznose novac te nisu u vozilu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Širi se uznemirujuća snimka iz Splita na kojoj dva dečka tuku starca. Policija: 'Tražimo ih!'
TUKLI I SNIMALI

Širi se uznemirujuća snimka iz Splita na kojoj dva dečka tuku starca. Policija: 'Tražimo ih!'

Na adresu redakcije dobili smo snimku koja je nastala na području Splita gdje dva mladića iz sve snage udaraju starijeg čovjeka koji sjedi na klupi. Treći ih snima. Na snimci je i djevojka
EKSKLUZIVNO Novac od kredita branitelja trošili su na provode, aute i skupe hotele u Srbiji!
NOVI DETALJI AFERE JAGODE

EKSKLUZIVNO Novac od kredita branitelja trošili su na provode, aute i skupe hotele u Srbiji!

Svjedoci i bivši zaposlenici su na sudu ustvrdili da je Branko Stefanović živio na visokoj nozi dok su braniteljima sjele ovrhe. Razvili su i posebnu shemu kako da novac kredita završi u njegovu džepu: 'To je pranje novca'
UŽAS U ZAGREBU Vozio unazad kombijem pa pogazio ženu? Izvukli su je vatrogasci
TEŠKA INTERVENCIJA

UŽAS U ZAGREBU Vozio unazad kombijem pa pogazio ženu? Izvukli su je vatrogasci

Svjedoci su odmah pozvali Hitnu pomoć, policiju i vatrogasce. Uspjeli su podići kombi uz pomoć velikih zračnih jastuka. Ženu su odmah preuzeli liječnici Hitne i prevezli je u KBC Sestre Milosrdnice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025