Na sud doveli muškarca iz BiH i Talijana koji su ukrali 300.000 eura iz zaštitarskih vozila

Dvojac, 42-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine te 44-godišnjeg državljanina Italije, koje karlovačka policija sumnjiči za dvije provale i teške krađe novca iz zaštitarskih vozila, doveli su na Županijski sud u Karlovcu radi odluke o određivanju istražnog zatvora.

Podsjetimo, karlovački su policajci, ispostava Vojnić, uz pomoć kolega iz Zagreba uhitila dvojicu muškaraca koje sumnjiče za teške krađe, prvo u Zagrebu, a potom i na području Karlovca.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrdili su da je dvojac s još jednim nepoznatim pomagačem 6. rujna u jutarnjim satima u Ulici Hrvoja Macanovića na Trešnjevci u Zagrebu provalio u specijalno kombi vozilo za prijevoz novca zagrebačkih registracija i ukrao novac.

- Zatim se svu trojicu sumnjiči da su 22. rujna u Karlovcu, u gradskoj četvrti Dubovac, s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi, prišli do novčarskog kombi vozila zagrebačkih registarskih oznaka te nasilno otvorili vozačeva vrata i iz vozila također otuđili novac. Ukupna materijalna šteta nastala ovim kaznenim djelima veća je od 300.000 eura - priopćila je policija, koja je osumnjičene prijavila za dvije teške krađe i predala pritvorskom nadzorniku.

Tijekom dana ispitali su ih u Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu nakon čega su ih doveli na Županijski sud u Karlovcu

Kako neslužbeno doznajemo, trojac zasad ne povezuju s ostalim provalama u zaštitarske kombije, kojih je bilo desetak tijekom kolovoza i rujna na području više policijskih uprava. No to se može promijeniti jer kriminalistička istraživanja drugih događaja još traju.

Kako smo pisali, prvu provalu u specijalno vozilo zabilježila je istarska policija 14. kolovoza oko 10.30 sati u Digitronskoj ulici u Bujama. Potom su lopovi 19. kolovoza ispraznili zaštitarski kombi na Viru. Sljedeća provala bila je ponovno u Bujama 28. kolovoza.

Kako je izvijestila istarska policija, oko 12.30 sati dobili su dojavu kako je iz specijalnog vozila za prijevoz novca parkiranog u Umaškoj ulici otuđen novac. Utvrdili su da je nekoliko muškaraca došlo do vozila, provalilo u njega i ukralo neutvrđeni iznos novca.

Potom je 6. rujna oko 8.10 sati zabilježena provala u blindirano vozilo u Zagrebu, a Slobodna Dalmacija pisala je o provali u zaštitarski kombi sredinom rujna u Splitu.

- U ponedjeljak, 15. rujna u poslijepodnevnim satima u prostoru garaže prodajnog centra u Vukovarskoj ulici u Splitu iz posebnog vozila za prijevoz otuđen je novac. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Na mjestu događaja obavljen je očevid te je kriminalističko istraživanje u tijeku - izvijestila je tad splitska policija.

Provala je očito bilo i više jer je Jutarnji list pisao da su lopovi u dva mjeseca provalili i ukrali novac iz čak 13 zaštitarskih kombija. Provalama je oštećeno nekoliko zaštitarskih tvrtki, među kojima su Fina i Sokol Security. Način provala u većini slučajeva bio je sličan. Lopovi čekaju dok zaštitari ne napuste vozilo, a potom specijalnim alatom otvaraju vrata kombija i odlaze s novcem. Sve se odvija unutar nekoliko minuta dok zaštitari unose ili iznose novac te nisu u vozilu.