MORA PLATITI 979 EURA

Policija u Đurđevcu zaustavila vozača s 2,50 promila: Završio na triježnjenju pa dobio kaznu

Piše Marta Divjak,
Policija u Đurđevcu zaustavila vozača s 2,50 promila: Završio na triježnjenju pa dobio kaznu
Foto: Policija

Osim što mora platiti kaznu, vozač sljedeća dva mjeseca ne smije sjesti za volan jer je ostao bez vozačke B kategorije

Pijani muškarac (62) završio je na triježenjenju nakon što ga je policija zaustavila u Sirovoj Kataleni, Đurđevcu. On je u 17.38 sati vozio automobil koprivničkih tablica pod utjecajem alkohola od čak 2,50 promila.

PROMETNI RECIDIVIST Već treći put ulovili ga pijanog: Osuđen na 30 dana zatvora i oduzimanje automobila
Već treći put ulovili ga pijanog: Osuđen na 30 dana zatvora i oduzimanje automobila

Policajci su ga odmah uhitili i odveli na triježnjenje u posebnu policijsku prostoriju. Već sutradan su ga odveli na sud gdje mu je sudac izrekao kaznu od 979,64 eura. Osim što mora platiti kaznu, vozač sljedeća dva mjeseca ne smije sjesti za volan jer je ostao bez vozačke B kategorije.

