Policija u Đurđevcu zaustavila vozača s 2,50 promila: Završio na triježnjenju pa dobio kaznu

Pijani muškarac (62) završio je na triježenjenju nakon što ga je policija zaustavila u Sirovoj Kataleni, Đurđevcu. On je u 17.38 sati vozio automobil koprivničkih tablica pod utjecajem alkohola od čak 2,50 promila.

Policajci su ga odmah uhitili i odveli na triježnjenje u posebnu policijsku prostoriju. Već sutradan su ga odveli na sud gdje mu je sudac izrekao kaznu od 979,64 eura. Osim što mora platiti kaznu, vozač sljedeća dva mjeseca ne smije sjesti za volan jer je ostao bez vozačke B kategorije.