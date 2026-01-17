Obavijesti

PROMETNI RECIDIVIST

Već treći put ulovili ga pijanog: Osuđen na 30 dana zatvora i oduzimanje automobila

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Policijski očevid | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL (ILUSTRACIJA)

S 30 dana zatvora, trajnim oduzimanjem automobila i jednogodišnjom zabranom vožnje prekršajni sud kaznio je prometnog recidivistu koji je u četvrtak u Zaprešiću vozio s 1,6 promila alkohola

Policija je priopćila da je u četvrtak, oko 21.20 sati, u Ulici Dragutina Tadijanovića u Zaprešiću zaustavila 33-godišnjeg vozača koji je vozio pod utjecajem alkohola od 1,60 promila.

Pritom su utvrdili da se radi o višestrukom počinitelju prometnih prekršaja koji je i ranije dva puta pravomoćno kažnjen zbog vožnje u alkoholiziranom stanju iznad 1,50 promila.

Vozač je uhićen i odveden u policiju na otriježnjenje, a potom i na prekršajni sud kojemu je policija predložila kaznu zatvora od 60 dana, jednogodišnju zabranu upravljanja vozilima B kategorije te trajno oduzimanje automobila u korist države.

Sud ga je nepravomoćnom presudom proglasio krivim i izrekao zatvorsku kaznu od 30 dana, zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci te mu trajno oduzeo automobil kojim je počinio prekršaj, izvijestila je policija.

