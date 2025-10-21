Policija u Karlovcu pronašla tijelo. Često su se svađali

Karlovačka policija je u ponedjeljak navečer u neboderu u kvartu Grabrik pronašla tijelo 33-godišnje žene. Na mjestu događaja proveden je očevid te slijedi obdukcija i daljnje kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i okolnosti nastanka ovog događaja.

Jutarnji neslužbeno doznaje da je djevojka živjela s bliskim članom obitelji te da su njihove svađe godinama bile gotovo svakodnevne. Ta bliska osoba je policiji prijavila smrt. Navodno je ona bila problematičnog ponašanja. Tijelo je nekoliko dana ležalo u stanu.

Bliski član obitelji preminule djevojke poznat je karlovačkoj javnosti, ta je osoba bila dugi niz godina na čelu jedne državne ustanove u Karlovcu. Policija još mora utvrditi radi li se o ubojstvu ili nesretnom slučaju.