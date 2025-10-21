Obavijesti

News

Komentari 0
NE ZNA SE MOTIV

Policija u Karlovcu pronašla tijelo. Često su se svađali

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Policija u Karlovcu pronašla tijelo. Često su se svađali
Briševo: Ozlijeđen vlasnik autosalona u pucnjavi, očevid je u tijeku | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Bliski član obitelji preminule djevojke poznat je karlovačkoj javnosti, ta je osoba bila dugi niz godina na čelu jedne državne ustanove u Karlovcu

Karlovačka policija je u ponedjeljak navečer u neboderu u kvartu Grabrik pronašla tijelo 33-godišnje žene. Na mjestu događaja proveden je očevid te slijedi obdukcija i daljnje kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i okolnosti nastanka ovog događaja.

Jutarnji neslužbeno doznaje da je djevojka živjela s bliskim članom obitelji te da su njihove svađe godinama bile gotovo svakodnevne. Ta bliska osoba je policiji prijavila smrt. Navodno je ona bila problematičnog ponašanja. Tijelo je nekoliko dana ležalo u stanu.

Bliski član obitelji preminule djevojke poznat je karlovačkoj javnosti, ta je osoba bila dugi niz godina na čelu jedne državne ustanove u Karlovcu. Policija još mora utvrditi radi li se o ubojstvu ili nesretnom slučaju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Veliki požar u Mađarskoj. MOL-ova i Lukoilova rafinerija u plamenu: 'Iza ovog stoji Kijev!'
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Veliki požar u Mađarskoj. MOL-ova i Lukoilova rafinerija u plamenu: 'Iza ovog stoji Kijev!'

Plameni jezici bili su vidljivi s udaljenosti od nekoliko kilometara, a gusti crni dim nadvio se nad cijelo područje
FOTO Noćna drama u Zagrebu: 'Policija je jurila za njim, a on je uletio u kuću. Okružili su ulicu!'
UHIĆENJE NA TREŠNJEVCI

FOTO Noćna drama u Zagrebu: 'Policija je jurila za njim, a on je uletio u kuću. Okružili su ulicu!'

Kako su nam kazali iz policije, uhićen je jedan čovjek koji je uhvaćen u kaznenom djelu. Dodaju da će se više informacija znati kada se provede kriminalističko istraživanje
'Naša Petra imala je moždani s 15 godina. Treba nam pomoć dobrih ljudi da stane na noge'
PATNJE TINEJDŽERICE

'Naša Petra imala je moždani s 15 godina. Treba nam pomoć dobrih ljudi da stane na noge'

Petra Adžić (19) morala je na četvrtu operaciju. Na području malog mozga, gdje joj je trebala biti ugrađena umjetna kost, stvorila se ranica koja se inficirala.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025