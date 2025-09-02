Obavijesti

Policija u Novom Sadu tjerala prosvjednike šok-bombama

Foto: M.M.

Okupljanje na Željezničkom kolodvoru završilo je nešto poslije 21 sat, kada se veći dio građana razišao, dok je manja skupina krenula u kampus.

Srbijanska policija upotrijebila je u ponedjeljak navečer šok-bombe i rastjerala nekoliko stotina građana koji su se nakon komemoracije na Željezničkom kolodvoru kretali prema sveučilišnom kampusu, prenijela je agencija Beta.

Više tisuća Novosađana okupilo se ranije kako bi obilježili deset mjeseci od tragedije na kolodvoru u kojoj je život izgubilo 16 osoba, a nakon odavanja počasti velik broj građana odazvao se pozivu studenata i uputio prema kampusu kako ni 'čuvali fakultet'.

Kod Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja naišli su na policijski kordon koji ondje dežura od jutra. Građani su im zviždali i dobacivali, ali bez fizičkih incidenata. U tom trenutku iz sporedne ulice izašla je žandarmerija te upotrijebila šok-bombe ili slična sredstva, a potom potrčala za okupljenima pokušavajući ih udarati, prenosi Beta.

Beograd: Komemorativna šetnja povodom 10 mjeseci od pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu
Foto: L.L.

Građani su se razbježali prema kampusu. Velik broj pripadnika policije i žandarmerije krenuo je za njima, a dio je stigao i do Filozofskog fakulteta, gdje već tjedan dana borave policajci na poziv dekana Milivoja Alanovića.

