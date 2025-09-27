Obavijesti

SASTANAK S RODITELJIMA

SASTANAK S RODITELJIMA

Policija u Retkovcu upozorila roditelje na rast nasilja među djecom: Pratite aktivnost djece

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
Policija u Retkovcu upozorila roditelje na rast nasilja među djecom: Pratite aktivnost djece
Zagreb: Maloljetnici teroriziraju mještane u Dubravi | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Prema podacima PUZ-a, na području III. policijske postaje bilježi se pad ukupnog broja kaznenih djela, uključujući ona počinjena od strane djece mlađe od 14 godina. Međutim, raste broj slučajeva nasilja među djecom i mladima na društvenim mrežama.

Predstavnici zagrebačke policije održali su ovoga tjedna sastanke s roditeljskim vijećima u nekoliko osnovnih škola na području Dubrave. Cilj je bio razgovor o sigurnosti djece i mladih te prevenciji vršnjačkog nasilja.

U srijedu, 24. rujna, voditelj Službe prevencije PUZ-a Davor Tor i zamjenik načelnika III. policijske postaje Zagreb (Dubrava) Goran Težak sudjelovali su na sastancima roditelja u Osnovnoj školi Antuna Mihanovića i Osnovnoj školi Ivana Mažuranića. Dva dana kasnije, u petak 26. rujna, Tor i pomoćnik načelnika postaje Mario Matanić posjetili su Osnovnu školu Retkovec. Na sastancima su, uz roditelje, bili i ravnatelji škola.

Policija je roditelje upoznala s okolnostima izoliranog slučaja vršnjačkog nasilja koji se dogodio početkom rujna, uoči školske godine, ali i sa stanjem sigurnosti u Dubravi.

- Upravo zato važno je da roditelji prate online aktivnosti svoje djece i da svaki neželjeni sadržaj ili oblik komunikacije prijave policiji bez odgode - poručili su predstavnici zagrebačke policije.

Voditelj Službe prevencije Davor Tor predstavio je preventivne programe koje policija već godinama provodi u suradnji s obrazovnim ustanovama te najavio njihovu intenzivniju provedbu. Naglasio je kako je pravovremena dojava građana ključna za sprječavanje novih štetnih događaja i zaštitu potencijalnih žrtava.

Sastanci u školama rezultat su koordinacijskog sastanka održanog u III. policijskoj postaji na inicijativu policije, a roditelji su, prema priopćenju, pozitivno reagirali na pojačanu prisutnost policijskih službenika u blizini škola, parkova i mjesta okupljanja djece.

Policijska uprava zagrebačka najavila je da će nastaviti s preventivnim i edukativnim aktivnostima, uključujući predavanja učenicima te redovito sudjelovanje na sastancima roditeljskih vijeća i drugih školskih ustanova u Dubravi.

