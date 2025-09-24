Nakon niza napada u Dubravi, policija pojačava mjere. Roditelji najavljuju prosvjed i traže reforme. Šestero maloljetnika već privedeno
Sprema se prosvjed u Dubravi: 'Ova kap je prelila čašu, želimo policiju na ulicama...'
Nakon niza napada na maloljetnike u zagrebačkoj Dubravi, policija pojačava aktivnosti s ciljem prevencije nasilja. Zaključeno je to na sastanku u III. Policijskoj postaji na kojem su sudjelovali predstavnici državne socijalne službe, Grada Zagreba te ravnatelji devet osnovnih škola s tog područja.
Dogovoreno je da će policijski službenici sudjelovati na sjednicama Vijeća roditelja u svim školama kako bi roditeljima dali odgovore na pitanja i ponudili konkretne informacije i edukaciju.
– Treba primarno mlade educirati, ali isto tako i roditelje. Policijski službenici bit će na raspolaganju roditeljima kako bi otvoreno rekli što se događa, kako to prevenirati i koje su posljedice nasilja za mlade osobe - poručila je za RTL Marija Goatti, glasnogovornica PU zagrebačke.
Dosad je privedeno šestero maloljetnika osumnjičenih za nasilje, troje starijih i troje mlađih od 14 godina. Protiv njih su postupak pokrenuli pritvorski nadzornici i centri za socijalnu skrb.
Roditelji i dalje najavljuju prosvjed u nedjelju, 28. rujna, ispred škole u Retkovcu. Organizatorica Helena Ančić istaknula je da podržava najavu policije, ali naglašava da je pritisak roditelja i dalje nužan.
– Podržavamo inicijativu, ali moramo biti dovoljno glasni da nas vlasti čuju. Tražimo snižavanje dobne granice kaznene odgovornosti maloljetnika, ali ne da djeca idu u zatvore nego u popravne domove, uz psihološku pomoć i odgovornost roditelja. Želimo i stalnu prisutnost policije na ulicama te sustavnu psihološku podršku žrtvama i počiniteljima - rekla je Ančić.
Roditelji poručuju kako škole, socijalne službe i policija moraju snažnije surađivati te reagirati na vrijeme jer, kažu, dosadašnje mjere nisu bile dovoljne.
– Ovo nije izoliran slučaj, svi su znali za probleme. Ovaj val nasilja samo je prelio čašu - zaključila je Ančić.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+