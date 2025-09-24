Obavijesti

News

Komentari 0
traže konkretne promjene

Sprema se prosvjed u Dubravi: 'Ova kap je prelila čašu, želimo policiju na ulicama...'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Sprema se prosvjed u Dubravi: 'Ova kap je prelila čašu, želimo policiju na ulicama...'
Foto: RTL

Nakon niza napada u Dubravi, policija pojačava mjere. Roditelji najavljuju prosvjed i traže reforme. Šestero maloljetnika već privedeno

Nakon niza napada na maloljetnike u zagrebačkoj Dubravi, policija pojačava aktivnosti s ciljem prevencije nasilja. Zaključeno je to na sastanku u III. Policijskoj postaji na kojem su sudjelovali predstavnici državne socijalne službe, Grada Zagreba te ravnatelji devet osnovnih škola s tog područja.

Dogovoreno je da će policijski službenici sudjelovati na sjednicama Vijeća roditelja u svim školama kako bi roditeljima dali odgovore na pitanja i ponudili konkretne informacije i edukaciju.

– Treba primarno mlade educirati, ali isto tako i roditelje. Policijski službenici bit će na raspolaganju roditeljima kako bi otvoreno rekli što se događa, kako to prevenirati i koje su posljedice nasilja za mlade osobe - poručila je za RTL Marija Goatti, glasnogovornica PU zagrebačke.

STRAH NA ISTOKU ZAGREBA Roditelji iz Jelkovca: Napadaju djecu i penzionere, reketare, razbijaju dućane i automobile
Roditelji iz Jelkovca: Napadaju djecu i penzionere, reketare, razbijaju dućane i automobile

Dosad je privedeno šestero maloljetnika osumnjičenih za nasilje, troje starijih i troje mlađih od 14 godina. Protiv njih su postupak pokrenuli pritvorski nadzornici i centri za socijalnu skrb.

Roditelji i dalje najavljuju prosvjed u nedjelju, 28. rujna, ispred škole u Retkovcu. Organizatorica Helena Ančić istaknula je da podržava najavu policije, ali naglašava da je pritisak roditelja i dalje nužan.

– Podržavamo inicijativu, ali moramo biti dovoljno glasni da nas vlasti čuju. Tražimo snižavanje dobne granice kaznene odgovornosti maloljetnika, ali ne da djeca idu u zatvore nego u popravne domove, uz psihološku pomoć i odgovornost roditelja. Želimo i stalnu prisutnost policije na ulicama te sustavnu psihološku podršku žrtvama i počiniteljima - rekla je Ančić.

NASILJE U DUBRAVI Dubrava pod opsadom policije nakon brutalnih napada. Kod djeteta našli metalnu šipku
Dubrava pod opsadom policije nakon brutalnih napada. Kod djeteta našli metalnu šipku

Roditelji poručuju kako škole, socijalne službe i policija moraju snažnije surađivati te reagirati na vrijeme jer, kažu, dosadašnje mjere nisu bile dovoljne.

– Ovo nije izoliran slučaj, svi su znali za probleme. Ovaj val nasilja samo je prelio čašu - zaključila je Ančić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
KBC-ovi ostaju bez sestara, vraćaju se kući u male bolnice: Plaća je ista, a posao je lakši
Dolaze nam sestre Rumunjke?

KBC-ovi ostaju bez sestara, vraćaju se kući u male bolnice: Plaća je ista, a posao je lakši

KBC-ovi ostaju bez sestara, jer odlaze u županijske bolnice, koje opet imaju dozvolu zapošljavanja. Lakše im je raditi kod kuće u Sisku, Vinkovcima i drugdje nego u Zagrebu - trošak života je manji, a plaća ista
U Kopenhagenu i Oslu otvorili zračne luke. Šef danske tajne službe: Netko nas testira
DRAMA NA NEBU

U Kopenhagenu i Oslu otvorili zračne luke. Šef danske tajne službe: Netko nas testira

Ne znamo odakle su došli dronovi. Surađujemo s oružanim snagama, poručuju iz policije u Kopenhagenu. A iz Moskve su ranije izvijestili kako su oborili 11 dronova
Upaljeni su meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Snažno nevrijeme stiže u Hrvatsku!
JESEN DONIJELA POGORŠANJE

Upaljeni su meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Snažno nevrijeme stiže u Hrvatsku!

Za srijedu je za većinu Hrvatske oglašeno narančasto upozorenje, koje, stoji na stranicama DHMZ-a, znači da je vrijeme opasno...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025