Sprema se prosvjed u Dubravi: 'Ova kap je prelila čašu, želimo policiju na ulicama...'

Nakon niza napada na maloljetnike u zagrebačkoj Dubravi, policija pojačava aktivnosti s ciljem prevencije nasilja. Zaključeno je to na sastanku u III. Policijskoj postaji na kojem su sudjelovali predstavnici državne socijalne službe, Grada Zagreba te ravnatelji devet osnovnih škola s tog područja.

Dogovoreno je da će policijski službenici sudjelovati na sjednicama Vijeća roditelja u svim školama kako bi roditeljima dali odgovore na pitanja i ponudili konkretne informacije i edukaciju.

– Treba primarno mlade educirati, ali isto tako i roditelje. Policijski službenici bit će na raspolaganju roditeljima kako bi otvoreno rekli što se događa, kako to prevenirati i koje su posljedice nasilja za mlade osobe - poručila je za RTL Marija Goatti, glasnogovornica PU zagrebačke.

Dosad je privedeno šestero maloljetnika osumnjičenih za nasilje, troje starijih i troje mlađih od 14 godina. Protiv njih su postupak pokrenuli pritvorski nadzornici i centri za socijalnu skrb.

Roditelji i dalje najavljuju prosvjed u nedjelju, 28. rujna, ispred škole u Retkovcu. Organizatorica Helena Ančić istaknula je da podržava najavu policije, ali naglašava da je pritisak roditelja i dalje nužan.

– Podržavamo inicijativu, ali moramo biti dovoljno glasni da nas vlasti čuju. Tražimo snižavanje dobne granice kaznene odgovornosti maloljetnika, ali ne da djeca idu u zatvore nego u popravne domove, uz psihološku pomoć i odgovornost roditelja. Želimo i stalnu prisutnost policije na ulicama te sustavnu psihološku podršku žrtvama i počiniteljima - rekla je Ančić.

Roditelji poručuju kako škole, socijalne službe i policija moraju snažnije surađivati te reagirati na vrijeme jer, kažu, dosadašnje mjere nisu bile dovoljne.

– Ovo nije izoliran slučaj, svi su znali za probleme. Ovaj val nasilja samo je prelio čašu - zaključila je Ančić.