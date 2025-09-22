Roditelji iz Jelkovca: Napadaju djecu i penzionere, reketare, razbijaju dućane i automobile

Situacija u Retkovcu se malo smirila, policijske patrole su česte, organizirali su se Boysi i patroliraju. Ali ti klinci vide kad ljudi objavljuju po TikToku pa jedni drugima javljaju gdje su sad Boysi ili policija, govori nam stanovnica Retkovca.

Ima nećakinju od 12 godina, iste dobi kao dio napadača koji tjednima sijaju strah po Dubravi. Većina ih je mlađa od 14 pa su tako izuzeti kaznene odgovornosti, a one starije je policija privela. No bez obzira na to, 'banda' i dalje operira.

- Nećakinji smo zabranili druženja po parkićima, više ne igra odbojku na školskom igralištu iako to jako voli, sve dok se situacija ne smiri. Nije ugodno, ljudi jedva šeću pse jer se boje. Zvuči suludo jer je riječ o djeci, ali njih je 15 do 20, ima i curica, trgaju letve s klupica i njima napadaju drugu djecu, odrasle ljude. Prešlo je iz dječjeg naguravanja, u to da nanose ozbiljne ozljede, klinci završavaju po bolnicama, cipelare odrasle. Sad je i mene strah hodati po kvartu u kojem sam odrasla, u kojem mi se nikad ništa nije dogodilo, unatoč stereotipima o Dubravi. Ova trenutna situacija je zabrinjavajuća - govori.

Umjesto da se igra s prijateljima, njezina nećakinja je u formativnim godinama osuđena na stan, školu, trening.

- Naša djeca su ljuta na sve nas odrasle jer više ne može s frendicama van, igrati odbojku na školskom, sve joj se to promijenilo u tako ranjivoj dobi, kad dolazi pubertet. Ali ne znamo kako ju drugačije zaštititi. Ljudi se po grupama dogovaraju za patrole, okupljaju se i šeću jer je neka logika da neće napasti odrasle u skupini. Ti klinci koji napadaju po društvenim mrežama pišu da im nije žao što su napali drugu djecu, imaju fotografije pištolja. To su baš mala djeca koja su se odala nasilju. I nije to samo kod nas, idu po cijeloj Dubravi i traže žrtve. Ne znamo ni zašto ni kako je to krenulo. Bojim se da će sve eskalirati u puno goru situaciju ako se uskoro njihov teror ne završi. Znamo imena većine napadača i da ih predvodi dječak čiji je otac u zatvoru, a majka ovisnica - zaključuje.

Djecu ne šaljemo u trgovinu

Riječ je o djeci, staroj od 10 godina, pa na više. Dijelom su iz Jelkovca, dijelom iz Donje Dubrave. Prvo su sijali strah u svom kvartu, govore roditelji iz Jelkovca čija djeca su bila prva na meti.

- Moja djeca ne mogu izaći iz stana do trgovine da ih netko ne presretne i ne pokrade ih, djeca kamatare djecu. Klinci se boje hodati po danu i po noći, svi znamo čija su to djeca koja napadaju i ne možemo im se suprotstaviti jer odmah prijete sa starijom braćom - govori jedna majka.

Za djecu, samostalni odlazak do kvartovskog dućana jedna je od većih prvih sloboda koju dobiju kad odrastaju. No djeca iz Jelkovca to ne mogu.

- Odmah ih presretnu i uzmu im novac, a ako nemaju novaca, prebiju ih - objašnjava ova majka.

I ne napadaju samo djecu.

- Okomili su se i na starije, u mirovini. Otimaju im novac, pljuju na njih, to traje godinama. Kradu po stanovima, razbijaju i uništavaju trgovine, trgaju nadstrešnice autobusnih stanica. Svaka trgovina ima zaštitara, ali te djece je više i napadaju s brutalnošću, to je toliko odmaklo u krivom smjeru - priča.

Probali su razgovarati s roditeljima napadača, ali to nije urodilo plodom.

- Ne da se s njima razgovarati. Riječ je o djeci iz velikih obitelji slabijeg socio - ekonomskog statusa, i što god da se kaže, odgovor je svađa i napad. Nijedno dijete nije izuzeto od batinanja, svi imaju problema s njima. Neki napadači su djeca ljudi koji su po zatvorima, neki uopće nemaju roditelje, odgaja ih cesta. Nas je strah ako nešto poduzmemo, osim ovoga što već jesmo s institucijama, da će eskalirati i da će s uključiti i odrasli iz tih obitelji, a mi ne znamo imaju li oružje ili ne. Strah nas je da će biti samo još veće zlo - govori zabrinuto.

Sve što se dogodi prijave policiji, za koju kažu da izađe na teren i napravi svoj posao, ali ne mogu puno.

- Policija je ovdje bar jednom tjedno u kvartu, napravi se prijava, oni ih zapišu ali ih puste jer su premladi da ih se zadrži. Mlađi su od 14 godina. Škola ne može ništa, ne mogu im zabraniti školovanje jer svako dijete ima pravo na obrazovanje. Ta djeca padaju razrede, idu u popravne domove pa ili pobjegnu ili se vrate nakon izlaska i sve po starom. I u školi rade probleme, dvije godine jedan dječak maltretira cijeli razred. Po školi prodaju cigarete i wiipove, kao i onaj Snus, nikotin koji se stavi kod zubnog mesa. Jedan dječak nije znao što je to kad su mu dali, pa je imao napadaj. Djeca nam se boje ući u wc jer ne znaju hoće li ih dočekati unutra. Stalno prijavljujemo policiji, stručnim službama, socijalnoj skrbi, Gradu. Njihovi roditelji ne rade, neki su po zatvorima, ne brinu se za svoju djecu - objašnjava.

Zagreb: Stanovnici Retkovca pokrenuli peticiju zbog maloljentičke bande koja hara naseljem | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Neke obitelji su se odselile

Svoje 'pohode' nisu zaustavili samo na napadima na ljude.

- Završili su s našim kvartom i sad prešli dalje, palili su kontejnere oko Božića, radnici Grada stalno mijenjaju te autobusne nadstrešnice i gradske oglasne izloge, ti klinci gađaju kamenjem i blatom automobile u prolazu, ubacuju petarde ljudima u balkone, gađaju im prozore kamenjem - pričaju majke iz Jelkovca.

'Banda' se stalno širi, jer su sad počela sudjelovati i djeca od 10 godina pa sve do osam.

- Regrutiraju mlađe klince i uče ih zlu. Manji vide od tih starijih i onda i oni krenu. Ima tu i klinaca od 17 godina koji idu u peti razred pa su vođe. Nije do policije, nego do ostatka sustava koji ima prekrižene ruke. Ta djeca nemaju gdje i onda maltretiraju sve ostale - govore.

Maltretiranje se ne svodi na premlaćivanje i razbijanje. Djevojčice mlađe od 14 godina su žrtve i seksualnog maltretiranja.

- Znam djevojčicu koju je strah izaći iz stana jer ju taj jedan dječak stalno pipka, dobacuju joj prostote, na silu ih ljube u usta. Ako to rade sad kad su tako mali, što će biti kad postanu tinejdžeri ili odrastu - pitaju se.

Osjećaju se nemoćno jer gledaju svoju djecu kako se povlače u sebe, nemaju slobodno i sretno djetinjstvo, a sva vrata na koja pokucaju za pomoć ostanu ili zatvorena ili sustav ne reagira.

- Kad vam dijete dođe doma i kaže da ga je netko vrijeđao ili udarao, i vi mu ne možete pomoći, to je užasno. Kod naše djece kreću bolovi u trbuhu i glavi kad trebaju u školu ili izaći iz stana, ne žele u školu, ne igraju se, razvili su anksioznost. Ponavljamo, riječ je o djeci koja imaju 10,,11, 12 godina. I nemaju bezbrižno djetinjstvo, a mi ih ne možemo zaštititi jer nitko ne reagira - govore.

Ovo stanje traje već dvije godine, pa se dio obitelji odselio iz kvarta.

- Na kraju ćemo se svi odseliti radi dobrobiti svoje djece. Znamo nekoliko obitelji koje su svoje stanove ovdje prodali i odselili se u druge kvartove da im djeca budu sigurna, ljudi više nisu ništa mogli, sve opcije su iscrpili - zaključuju.

Polažu nade u to da će sustav reagirati zbog pritiska javnosti, a apeliraju i na gradonačelnika, u nadi da će se pronaći neko rješenje.