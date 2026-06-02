Policija u Splitu uhitila mladića (21): U stanu mu našli više od tisuću tableta ecstasyja i kokain

Splitska policija privela je 21-godišnjaka kojeg sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i preprodaju droge. Kako su izvijestili iz PU splitsko-dalmatinske, policajci Službe kriminaliteta droga uhitili su ga na području Splita, nakon čega su proveli kriminalističko istraživanje i pretragu stana kojim se koristi. Tijekom pretrage pronađene su tri vrećice s ukupno 1181 tabletom MDMA-a, poznatijeg kao ecstasy, ukupne mase 555 grama. Uz to, policija je zaplijenila i 6,6 grama kokaina, digitalnu vagu za precizno mjerenje te novac za koji sumnjaju da potječe od preprodaje.

Nakon dovršenog istraživanja mladić je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.