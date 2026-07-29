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GAĐALI IH KAMENJEM

Policija uhitila dvojicu Slovaka nakon napada na novinare na Viru, podnijeli kaznene prijave

Piše Ivan Hruškovec,
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Policija uhitila dvojicu Slovaka nakon napada na novinare na Viru, podnijeli kaznene prijave
Foto: DNEVNIK.hr
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Novinara Ivana Krznarića i snimatelja Davida Šimičića, članove ekipe Dnevnika Nove TV, napali su u utorak tijekom snimanja priloga ispred objekta na Viru koji je zapečatila inspekcija

Zadarski policajci dovršili su istragu nad 64-godišnjim i 20-godišnjim muškarcem iz Slovačke, zbog sumnje da su počinili kazneno djelo „Prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi“.
 
Sumnjiči ih se da su u utorak, oko 10.30 sati, na ulici u Viru, za vrijeme dok su 30-godišnji novinar i 40-godišnji snimatelj (oboje hrvatski državljani) snimali prilog za televizijsku emisiju, iste verbalno i fizički napali s ciljem da ih spriječe u obavljanju posla od javnog interesa. Snimatelj je lakše ozlijeđen, navodi policija.

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Podsjetimo, novinara Ivana Krznarića i snimatelja Davida Šimičića, članove ekipe Dnevnika Nove TV, napali su u utorak tijekom snimanja priloga ispred objekta na Viru koji je zapečatila inspekcija. Prema prvim informacijama, muškarac je, iz zasad nepoznatog razloga počeo bacati kamenje prema novinarskoj ekipi. Napad su zabilježile i kamere. Situacija je ubrzo prerasla u fizički sukob, nakon čega su intervenirali policija i hitna pomoć.

 Osumnjičeni su uhićeni istog dana u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave ličko-senjske te su danas predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.
 
Kaznena prijava zbog kaznenog djela „Prisila prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi“ dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.

- Ističemo kako je u navedenom slučaju postupano sukladno Protokolu o postupanju policije prilikom saznanja o kaznenom djelu počinjenom na štetu novinara i drugih medijskih djelatnika u obavljanju radnih zadaća, koji je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske potpisalo s Hrvatskim novinarskim društvom i Sindikatom novinara Hrvatske - javlja policija.
 

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