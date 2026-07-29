Novinara Ivana Krznarića i snimatelja Davida Šimičića, članove ekipe Dnevnika Nove TV, napali su u utorak tijekom snimanja priloga ispred objekta na Viru koji je zapečatila inspekcija
Policija uhitila dvojicu Slovaka nakon napada na novinare na Viru, podnijeli kaznene prijave
Zadarski policajci dovršili su istragu nad 64-godišnjim i 20-godišnjim muškarcem iz Slovačke, zbog sumnje da su počinili kazneno djelo „Prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi“.
Sumnjiči ih se da su u utorak, oko 10.30 sati, na ulici u Viru, za vrijeme dok su 30-godišnji novinar i 40-godišnji snimatelj (oboje hrvatski državljani) snimali prilog za televizijsku emisiju, iste verbalno i fizički napali s ciljem da ih spriječe u obavljanju posla od javnog interesa. Snimatelj je lakše ozlijeđen, navodi policija.
Podsjetimo, novinara Ivana Krznarića i snimatelja Davida Šimičića, članove ekipe Dnevnika Nove TV, napali su u utorak tijekom snimanja priloga ispred objekta na Viru koji je zapečatila inspekcija. Prema prvim informacijama, muškarac je, iz zasad nepoznatog razloga počeo bacati kamenje prema novinarskoj ekipi. Napad su zabilježile i kamere. Situacija je ubrzo prerasla u fizički sukob, nakon čega su intervenirali policija i hitna pomoć.
Osumnjičeni su uhićeni istog dana u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave ličko-senjske te su danas predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.
Kaznena prijava zbog kaznenog djela „Prisila prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi“ dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.
- Ističemo kako je u navedenom slučaju postupano sukladno Protokolu o postupanju policije prilikom saznanja o kaznenom djelu počinjenom na štetu novinara i drugih medijskih djelatnika u obavljanju radnih zadaća, koji je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske potpisalo s Hrvatskim novinarskim društvom i Sindikatom novinara Hrvatske - javlja policija.
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