Policija uhitila Rumunja zbog krijumčarenja migranata na A3: Vozio ih u autu bez sjedala

Brodsko posavska policija uhitila je 23-godišnjeg rumunjskog državljanina, tereteći ga da je u vozilu na autocesti A3 nezakonito prevozio više stranih državljana, u zatvorenom prostoru bez ugrađenih sjedala koje se ne može otvoriti iznutra.

Policijski službenici granične policije Stara Gradiška su prilikom nadzora i zaštite državne granice zaustavili osobni automobil rumunjskih oznaka u kojem su uočili više stranih državljana za koje su posumnjali da se nezakonito nalaze na području Hrvatske, izvijestila je policija.

Utvrdili su da je za upravljačem državljanin Rumunjske koji je u vozilu prevozio više osoba nego je dozvoljeno, u zatvorenom prostoru koje se ne može otvoriti iznutra te nema ugrađena sjedala ni pojaseve.

Također se pokazalo da 23-godišnjak nije koristio zaštitni pojas te da u vozilu nije imao ispravnu propisanu opremu.

Policajci su ga uhitili zbog sumnje u protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Hrvatskoj, drugoj državi članici EU ili potpisnici Šengenskog sporazuma. Zbog višestrukih prometnih prekršaja uručeni su mu obavezne prekršajni nalozi.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja potvrđena je sumnja da je ranije tijekom siječnja, iz koristoljublja, s nepoznatim osobama dogovorio prijevoz stranih državljana do dogovorene lokacije na području Republike Hrvatske.

Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a strani državljani će sukladno odredbama Zakona o strancima, postupkom readmisije biti vraćeni u susjednu državu Bosnu i Hercegovinu.