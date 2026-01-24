Obavijesti

News

Komentari 0
NEHUMANI UVJETI

Policija uhitila Rumunja zbog krijumčarenja migranata na A3: Vozio ih u autu bez sjedala

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Policija uhitila Rumunja zbog krijumčarenja migranata na A3: Vozio ih u autu bez sjedala
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Policija kod Stare Gradiške uhitila 23-godišnjeg Rumunja zbog krijumčarenja stranih državljana: U vozilu prevozio više osoba u nehumanim i opasnim uvjetima

Admiral

Brodsko posavska policija uhitila je 23-godišnjeg rumunjskog državljanina, tereteći ga da je u vozilu na autocesti A3 nezakonito prevozio više stranih državljana, u zatvorenom prostoru bez ugrađenih sjedala koje se ne može otvoriti iznutra.

Policijski službenici granične policije Stara Gradiška su prilikom nadzora i zaštite državne granice zaustavili osobni automobil rumunjskih oznaka u kojem su uočili više stranih državljana za koje su posumnjali da se nezakonito nalaze na području Hrvatske, izvijestila je policija.

POMLATILI SE U DANKOVEČKOJ Indijci se napili i potukli na parkingu u Dubravi, jedan s teškim ozljedama u bolnici
Indijci se napili i potukli na parkingu u Dubravi, jedan s teškim ozljedama u bolnici

Utvrdili su da je za upravljačem državljanin Rumunjske koji je u vozilu prevozio više osoba nego je dozvoljeno, u zatvorenom prostoru koje se ne može otvoriti iznutra te nema ugrađena sjedala ni pojaseve.

Također se pokazalo da 23-godišnjak nije koristio zaštitni pojas te da u vozilu nije imao ispravnu propisanu opremu.

NISU BILI VEZANI Detalji tragične nesreće kraj Rugvice: Izletjeli na nasipu, poginuo je Uzbekistanac (39)
Detalji tragične nesreće kraj Rugvice: Izletjeli na nasipu, poginuo je Uzbekistanac (39)

Policajci su ga uhitili zbog sumnje u protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Hrvatskoj, drugoj državi članici EU ili potpisnici Šengenskog sporazuma. Zbog višestrukih prometnih prekršaja uručeni su mu obavezne prekršajni nalozi.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja potvrđena je sumnja da je ranije tijekom siječnja, iz koristoljublja, s nepoznatim osobama dogovorio prijevoz stranih državljana do dogovorene lokacije na području Republike Hrvatske.

POLICIJA POTVRDILA Zadarska policija: Zbog duga pretukli mladića (20) i otuđili mu mobitel, evo detalja
Zadarska policija: Zbog duga pretukli mladića (20) i otuđili mu mobitel, evo detalja

Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a strani državljani će sukladno odredbama Zakona o strancima, postupkom readmisije biti vraćeni u susjednu državu Bosnu i Hercegovinu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mostarski fotograf je tvrdio da mu je Kolinda platila put na Antarktiku. A sad otkriva istinu
IPAK JE AI

Mostarski fotograf je tvrdio da mu je Kolinda platila put na Antarktiku. A sad otkriva istinu

Svi su komentirali da je stvarni skok Kolinde Grabar Kitarović u ledeno more AI, pa mi je došla inspiracija za post i fotografije. AI multimedijom se bavim već više od dvije godine, kaže fotograf Rezo za 24sata
Ovo je popis svih 170 studija na koji nije upisan ni jedan student
NEMA STUDENATA, A ONI RADE

Ovo je popis svih 170 studija na koji nije upisan ni jedan student

Novi predsjednik Rektorskog zbora, zadarski rektor Josip Faričić, zatražio je detaljnu analizu upisa. Podaci su alarmantni, rješenja spora
FOTO Keleminec i desničari pred stanom Mrak Taritaš. Puštali su Thompsona, susjedi ih polijevali
OPSADNO STANJE U ZAGREBU

FOTO Keleminec i desničari pred stanom Mrak Taritaš. Puštali su Thompsona, susjedi ih polijevali

Hrabrost je sve veća i na ulici, sve dok netko zaista i ne strada. Ali, niti onda neće biti kriv HDZ , napisala je zastupnica...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026