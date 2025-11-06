Policija uhvatila osumnjičenog za ubojstvo partnerice u Srbiji! Tijelo je sakrio u zamrzivač...

Leskovačka policija uhitila je 43-godišnjaka koji je osumnjičen za ubojstvo svoje partnerice (36). Sumnjiči ga se da je 2. studenog u obiteljskoj kući u Pečenjevcu ubio svoju partnericu, tijelo sakrio u zamrzivač i krenuo u bijeg...

Osumnjičeni je u pritvoru, uskoro bi trebao biti odveden pred tužitelje, piše N1.

Uhićeni je stari policijski znanac, stanovnici Pečenjevca za njega nemaju lijepe riječi.

Nesretnu ženu je navodno ugušio. Na njezinom tijelu otkrivene su brojne modrice...