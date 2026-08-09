Obavijesti

News

Komentari 40
SNIMAO DJELATNIKE

Javljaju se svjedoci incidenta u zgradi policije u Karlovcu: Klima je radila, rekli su da izađemo

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Javljaju se svjedoci incidenta u zgradi policije u Karlovcu: Klima je radila, rekli su da izađemo
Foto: Instagram/eric.misic1504
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Prostorija je bila normalno rashlađena, a građane su, nakon uzimanja rednog broja, instruirali da napuste prostoriju i izađu van, tvrde svjedoci

Nakon što je KAportal objavio priču s Ericom Mišićem, autorom viralnog videa, koji je snimio reakciju službenika u zgradi policije za upravne poslove i kako građani, među kojima i stariji, čekaju vani na 40 stupnjeva dok unutra radi klima, sad su im se javili i drugi svjedoci tih događaja.

- Prije, tijekom i poslije navedenog događaja, klima-uređaj je uredno radio. Prostorija je bila normalno rashlađena, prozračna i iznimno ugodna za boravak, što je bio očit kontrast u odnosu na vrućine koje su vladale vani. Odmah nakon što bi preuzeli listiće s rednim brojem čekanja, građani su bili direktno instruirani od strane osoblja da moraju napustiti prostoriju i svoj red čekati vani. Sve stranke su ušle u prostoriju zgrade tek na poziv gospodina Mišića - ispričao je jedan svjedok.

JEDNA OSOBA JE UHIĆENA UŽAS U SL. BRODU: U kući našli tijelo 71-godišnjaka! Policija sumnja na nasilnu smrt
UŽAS U SL. BRODU: U kući našli tijelo 71-godišnjaka! Policija sumnja na nasilnu smrt

Slično im je ispričalo još dvoje svjedoka, koji tvrde da policijsko priopćenje nije točno.

Naime, policija je nakon objave snimke iznijela potpuno drukčiju verziju događaja. Iz PU karlovačke naveli su da je 6. kolovoza sustav hlađenja cijele zgrade bio u kvaru te da je u šalter-sali zbog velikih staklenih stijena bilo izrazito vruće, sparno i zagušljivo.

STRAVIČNA SNIMKA VIDEO Torcidaši i Bad Blue Boysi sukobili se na aerodromu. O svemu se oglasili iz policije...
VIDEO Torcidaši i Bad Blue Boysi sukobili se na aerodromu. O svemu se oglasili iz policije...

Tvrde da građanima nije bilo zabranjeno čekati unutra, nego da su većinom sami izlazili na otvoreno. Naveli su i da su starije i nemoćne osobe te roditelji s djecom imali prednost.

Protiv Mišića će zbog narušavanja javnog reda i mira te snimanja službenih prostorija biti podnesen optužni prijedlog.

A evo što je uz video napisao Mišić.

DRAMA NA PAŠMANU Širi se snimka na kojoj policajac s broda baca psa u more! Evo što kažu: 'Samo smo ga pustili'
Širi se snimka na kojoj policajac s broda baca psa u more! Evo što kažu: 'Samo smo ga pustili'

- Na više od 40°C deseci ljudi, među njima mala djeca, starije osobe i bolesni građani, čekali su vani. Kada sam pitao zašto ne mogu čekati unutra, dobio sam različita objašnjenja. Zato sam odlučio sve zabilježiti. U videu su zamagljena sva lica kako bih zaštitio privatnost svih prisutnih. Tijekom cijele situacije dvoje policijskih službenika koji su naknadno došli na intervenciju bili su izuzetno profesionalni, smireni i ljubazni. Posebno želim pohvaliti policijsku službenicu koja je vodila zapisnik. Iako sam zbog ovog događaja prekršajno prijavljen, prema meni su se odnosili korektno i s poštovanjem. Smatram da zaslužuju javnu pohvalu. Ova objava nije usmjerena protiv njih niti protiv svih policijskih službenika, već je usmjerena na situaciju koju sam osobno zatekao i za koju smatram da nije bila u redu - poručio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 40
VIDEO Žena koju sumnjiče za teško ubojstvo ide u istražni zatvor. Prijeti joj 40 godina!
PIJANA IZBOLA PARTNERA

VIDEO Žena koju sumnjiče za teško ubojstvo ide u istražni zatvor. Prijeti joj 40 godina!

Policija je objavila kako su utvrdili da je žena (36) nožem ubola partnera (71) koji je na mjestu preminuo. Imala je 2,03 promila. U nedjelju su je ispitali i poslali u istražni zatvor
Svi biznisi Slavena Bilića: Evo koliko zarađuje s nekretninama
TRENER I PODUZETNIK

Svi biznisi Slavena Bilića: Evo koliko zarađuje s nekretninama

Od 2021. suvlasnik je tvrtke F&amp;D RE Makarska, sa Sanjinom Ugarkovićem, Dariom Bošnjakom i Dobrislavom Hrkaćem. Tvrtka je registrirana za poslovanje nekretninama, a od osnutka nema zaposlenih
Širi se snimka na kojoj policajac s broda baca psa u more! Evo što kažu: 'Samo smo ga pustili'
DRAMA NA PAŠMANU

Širi se snimka na kojoj policajac s broda baca psa u more! Evo što kažu: 'Samo smo ga pustili'

Policajci su postupali zbog jedrilice koja je ometala kupače. Na njoj su zatekli psa i muškarca za kojim se od ranije trage. Muškarac je pružao otpor te su ga uhitili, a psa je preuzeo komunalni redar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026