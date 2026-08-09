Javljaju se svjedoci incidenta u zgradi policije u Karlovcu: Klima je radila, rekli su da izađemo

Nakon što je KAportal objavio priču s Ericom Mišićem, autorom viralnog videa, koji je snimio reakciju službenika u zgradi policije za upravne poslove i kako građani, među kojima i stariji, čekaju vani na 40 stupnjeva dok unutra radi klima, sad su im se javili i drugi svjedoci tih događaja.

- Prije, tijekom i poslije navedenog događaja, klima-uređaj je uredno radio. Prostorija je bila normalno rashlađena, prozračna i iznimno ugodna za boravak, što je bio očit kontrast u odnosu na vrućine koje su vladale vani. Odmah nakon što bi preuzeli listiće s rednim brojem čekanja, građani su bili direktno instruirani od strane osoblja da moraju napustiti prostoriju i svoj red čekati vani. Sve stranke su ušle u prostoriju zgrade tek na poziv gospodina Mišića - ispričao je jedan svjedok.

Slično im je ispričalo još dvoje svjedoka, koji tvrde da policijsko priopćenje nije točno.

Naime, policija je nakon objave snimke iznijela potpuno drukčiju verziju događaja. Iz PU karlovačke naveli su da je 6. kolovoza sustav hlađenja cijele zgrade bio u kvaru te da je u šalter-sali zbog velikih staklenih stijena bilo izrazito vruće, sparno i zagušljivo.

Tvrde da građanima nije bilo zabranjeno čekati unutra, nego da su većinom sami izlazili na otvoreno. Naveli su i da su starije i nemoćne osobe te roditelji s djecom imali prednost.

Protiv Mišića će zbog narušavanja javnog reda i mira te snimanja službenih prostorija biti podnesen optužni prijedlog.

A evo što je uz video napisao Mišić.

- Na više od 40°C deseci ljudi, među njima mala djeca, starije osobe i bolesni građani, čekali su vani. Kada sam pitao zašto ne mogu čekati unutra, dobio sam različita objašnjenja. Zato sam odlučio sve zabilježiti. U videu su zamagljena sva lica kako bih zaštitio privatnost svih prisutnih. Tijekom cijele situacije dvoje policijskih službenika koji su naknadno došli na intervenciju bili su izuzetno profesionalni, smireni i ljubazni. Posebno želim pohvaliti policijsku službenicu koja je vodila zapisnik. Iako sam zbog ovog događaja prekršajno prijavljen, prema meni su se odnosili korektno i s poštovanjem. Smatram da zaslužuju javnu pohvalu. Ova objava nije usmjerena protiv njih niti protiv svih policijskih službenika, već je usmjerena na situaciju koju sam osobno zatekao i za koju smatram da nije bila u redu - poručio je.