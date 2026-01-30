Policija zaustavila pijanog recidivista u Đurđevcu: Uhićen je i mora platiti 1 239 eura

Koprivničko-križevačka policija zaustavila je 45-godišnjeg ponavljača prometnih prekrašaja i ustanovila da je pod utjecajem alkohola od 1,17 promila. Njega su zaustavili jučer, 29. siječnja u 3.52 u Đurđevcu u Ulici Stjepana Radića, te ga uhitili istog dana, uz optužni prijedlog doveli pred nadležni prekršajni sud.

- Sud ga je kaznio novčanom kaznom od 1.239,82 eura i izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije jedan mjesec - priopćili su iz policije.