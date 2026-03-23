Policija zaustavila vozača u Virovitici: Odbio test na droge i alkohol, ali i pokazati dokumete

Policija je zaustavila 34-godišnjeg vozača u Virovitici koji je nepravilno vozio i nije dao žmigavac prilikom skretanja na most. Tijekom kontrole muškarac je odbio policiji pokazati vozačku i prometnu dozvolu, kao i osobnu iskaznicu ili bilo koji drugi dokument kojim bi potvrdio tko je.

Policija je posumnjala da vozi pod utjecajem alkohola pa su mu ponudili alkotest, što je odbio. Nije pristao ni na liječnički pregled niti na vađenje krvi i urina. Odbio je i test na droge te je uhićen i priveden na sud.

Policija je tražila kaznu od 3.000 eura i zabranu vožnje na šest mjeseci. Sud je na kraju izrekao blažu kaznu, 1.040 eura i zabranu upravljanja vozilima B kategorije na tri mjeseca.

- Policija upozorava sve vozače da poštuju prometne propise. Upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola ozbiljno ugrožava sigurnost svih sudionika u prometu te za takve prekršaje slijede stroge sankcije - poručuju iz policije.