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OTPAD U GOSPIĆU

Policijski sindikat: Zašto Milina i Božinović nisu u Gospiću? To nije samo ekološko pitanje

Piše Filip Sulimanec,
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Policijski sindikat: Zašto Milina i Božinović nisu u Gospiću? To nije samo ekološko pitanje
Dubrovnik: Ministar Božinović obišao radove energetske obnove Policijske uprave dubrovačko-neretvanske | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Ako je ovo problem koji uključuje moguća kaznena djela, dugogodišnje nezakonito postupanje, veliki broj kamiona, organizirano dovoženje otpada i odgovornost više fizičkih i pravnih osoba, onda ovo nije samo pitanje za Ministarstvo zaštite okoliša i Ministarstvo zdravstva

Sindikat policijskih službenika pita zašto ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina nisu s premijerom Plenkovićem u Gospiću.

 - Danas je u Gospić stigao premijer Andrej Plenković, zajedno s čak pet ministara, kako bi se razgovaralo o problemu gotovo 37.000 tona ilegalno odloženog otpada. A gdje su ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina? Jer ovo odavno više nije samo pitanje ekologije, zaštite okoliša ili zdravlja građana. Ovo je i ozbiljno pitanje sigurnosti, povjerenja i funkcioniranja institucija Republike Hrvatske u koje itekako spada policija te pitanje ugroze nacionalne sigurnosti - objavili su i pitali kako je moguće da je toliko smeća moglo doći u Gospić?

 - Kako je moguće da u jedan mali grad poput Gospića tijekom godina dolaze toliki kamioni i dovoze ogromne količine otpada, a da institucije koje su zadužene za sigurnost, nadzor i otkrivanje kaznenih djela nisu pravodobno reagirale? Jesu li to građani prijavljivali policiji i što je u konkretnom slučaju policija poduzela? Smatramo da su te odgovore javnosti odavno trebali dati ministar i glavni ravnatelj policije i upravo zato danas biti u Gospiću uz premijera Andreja Plenkovića. I, ono najvažnije – zašto policija nije ranije zaustavila nešto što se, prema danas poznatim informacijama, događalo u tolikim razmjerima i toliko dugo - pitaju se.

 - Ako je ovo problem koji uključuje moguća kaznena djela, dugogodišnje nezakonito postupanje, veliki broj kamiona, organizirano dovoženje otpada i odgovornost više fizičkih i pravnih osoba, onda ovo nije samo pitanje za Ministarstvo zaštite okoliša i Ministarstvo zdravstva već je itekako pitanje i za ministra unutarnjih poslova i glavnog ravnatelja policije - objavili su pa se osvrnuli na 'Aferu Nakaze'.

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 - Ali ne čudi nas takvo njihovo ponašanje jer niti u aferi “Nakaze” nisu zaštitili policijsku službenicu i nisu stali pred hrvatsku javnost i odgovorili na itekako ozbiljna pitanja sindikata koja dovode u pitanje sigurnost i povjerenje ne samo građana u policiju već i samih policijskih službenika u sustav.  Tako se sada ponašaju i u ovom slučaju kao da se njih to ne tiče. I nije dovoljno govoriti samo o tome kako će se otpad ukloniti. Građani imaju pravo znati kako je uopće moguće da je do svega ovoga došlo, tko je sve znao, tko je šutio, tko nije pravovremeno postupao i tko će u konačnici za to odgovarati. Jer sigurnost građana nije samo zaštita ljudi od neposredne fizičke opasnosti. Sigurnost je i sposobnost države da na vrijeme prepozna i zaustavi nezakonite aktivnosti koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, okoliš, imovinu i povjerenje građana u institucije - zaključili su.

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