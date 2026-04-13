Političari BiH čestitali Magyaru

Dio političara iz Bosne i Hercegovine pridružio se čestitkama Peteru Magyaru na velikoj pobjedi na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, no to do ponedjeljka ujutro nije učinio nitko iz vladajućih struktura u Republici Srpskoj u kojima su Viktora Orbana vidjeli kao važnog saveznika. Lideru stranke Tisze nakon objave izbornih rezultata čestitke su uputili ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković i čelnik HDZ BiH Dragan Čović."Dok Bosna i Hercegovina nastavlja raditi na svom putu, radujem se snažnoj suradnji i dobrim odnosima između naših vlada i naših naroda u narednom periodu", napisao je uz čestitku Magyaru Čović u objavi na društvenoj mreži X.

Konaković je u svojoj čestitci naznačio kako bi ovo mogao biti početak novih i boljih odnosa BiH i Mađarske na međudržavnoj razini.

"Radujemo se novom poglavlju u odnosima Bosne i Hercegovine i Mađarske, temeljenom na međusobnom poštovanju, istinskom partnerstvu i zajedničkim europskim vrijednostima" napisao je Konaković, također u objavi na X nalogu.

Odnosi između Sarajeva i Budimpešte odavno su zahladili nakon što je vlast koju je kontrolirao Orban počela otvoreno protežirati suradnju s bivšim predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.

Budimpešta se pri tom odlučno protivila svakoj raspravi o sankcijama za Dodika na europskoj razini u razdoblju kada je on otvoreno prijetio secesijom RS i svojim potezima odnosno donošenjem protuustavnih zakona 2025. godine doveo BiH na rub oružanih sukoba.

Dodik se opetovano hvalio dobrim odnosima s Orbanom pa je sudjelovao u i njegovoj kampanji za parlamentarne izbore pozivajući Srbe u Mađarskoj da glasaju za Fidesz.

Odnosi na međudržavnoj razini drastično su pogoršani nakon što je Mađarska 2024. na Općoj skupštini UN odbila podržati rezoluciju o prograšenju 11. srpnja međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici.

Konaković je zbog toga otkazao planiranu suradnju ministarstava vanjskih poslova dvije države u obuci diplomata iz BiH i taj posao povjerio Češkoj.

Ministar vanjskih poslova BiH tada je naznačio kako će s Ministarstvom vanjskih poslova Mađarske surađivati samo onoliko koliko je to nužno.

Jedini političar iz RS koji se očitovao o rezultatima parlamentarnih izbora u Mađarskoj bio je Nenad Stevandić, predsjednik entitetskog parlamenta i bliski Dodikov saveznik.

U svojoj je objavi morao priznati kako je Orban "izgubio političku bitku" ali je uz to dodao kako je odlazeći mađarski premijer "udario temelje europskog suverenizma, antimigrantske i antiratne politike" te "izlio i temelje srpsko-mađarskog prijateljstva".

Čestitku Magyaru na pobjedi zato je uputio Igor Crnadak, šef kluba oporbene Partije demokratskog progresa (PDP) u parlamentu RS, izražavajući nadu kako će to pomoći i smjeni vlasti u RS na predstojećem izborima koji će se u BiH održati u listopadu.

"Iskrene čestitke narodu Mađarske. Uzeli su stvar u svoje ruke, napravili maksimalnu izlaznost i izabrali promjene. RS spremna je za isto takvo dostignuće 4. listopada ove godine. Narod Mađarske je pokazao da, kada imate volju i stvarnu želju da odredite vlastitu budućnost, onda u tome i uspijete", napisao je Crnadak.