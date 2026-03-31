Političarka Mirjana iz seks afere jurila 200 na sat: 'Nevina sam!'

Sređivala sam se za emisiju, da se malo našalim, lakše je doći kod ministra nego dobiti termin kod frizera, rekla nam je dan nakon incidenta kroz smijeh Mirjana Pajković, bivša državna tajnica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

Podsjetimo, Pajković je na autocesti vozila čak 202 km/h, piše Portal Analitika. Policija ju je uhitila na području Kolašina.

- Imenovana je uhićena zbog prekoračenja maksimalne dozvoljene brzine, upravljala je vozilom brzinom od 202 km/h - napisali su iz policije na društvenim mrežama. Tamo su ujedno i objavili samu snimku njezine vožnje.

- Ništa se novo nije dogodilo, pristala sam dobrovoljno na testiranje na narkotike, bila sam negativna. Ja stalno moram dokazivati da sam čista i nevina u zakonskom smislu - rekla nam je Pajković. Treba reći i kako je ona na jednom od svojih medijskih istupa istaknula kako će se kandidirati za predsjednicu Crne Gore.

- Mislim da je ovo klasični pokušaj jedne negativne kampanje prema meni. Oni meni nisu vratili automobil, imaju ga pravo zadržati na provjeri. Najveći apsurd svega je što sam ja zbog prekršaja završila na kriminalističkom istraživanju bez ikakvog naloga za pretragu ili istragu - govori nam Pajković koja dodaje da je dobila minimalnu kaznu.

Ova bivša državna tajnica našla u centru velikog skandala u Crnoj Gori. Sve je eskaliralo kad su u javnost procurile eksplicitne snimke i fotografije Pajković, tad državne tajnice u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Počele su se širiti društvenim mrežama, privatnim porukama i u grupama.

Pajković tvrdi da je mjesecima bila izložena ucjenama i prijetnjama te da iza svega stoji Dejan Vukšić, bivši ravnatelj Agencije za nacionalnu sigurnost i savjetnik Jakova Milatovića, predsjednika Crne Gore.

- Jako sam uznemirena. Uznemiravanje konstantno traje zbog dostupnosti mojega broja. Zbog hajke i digitalnog nasilja koje se vrši nada mnom kao pokazna vježba što će se dogoditi onima koji upozore na nepravilnosti. Ranije sam bila izložena opasnim prijetnjama po život i ucjenjivanjima da će cijela Crna Gora vidjeti nešto što mene ugrožava. Htjela sam sačuvati ugled institucija pa sam dugo o tome šutjela. Postupak u kojem sam sudjelovala proveden je nezakonito, podnijela sam tužbu protiv službe predsjednika države jer su spriječili javnost da sazna neke informacije. Nakon tih tužbi počeli su problemi - rekla je ranije za 24sata