Obavijesti

News

Komentari 0
TREĆI U GODINU DANA

Politička kriza na Kosovu: Osmani raspustila parlament i raspisala nove izbore

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Politička kriza na Kosovu: Osmani raspustila parlament i raspisala nove izbore
Foto: VALDRIN XHEMAJ/REUTERS

Predsjednica Kosova Vjosa Osmani u petak je raspustila parlament i raspisala prijevremene izbore, treće u nešto više od godinu dana, dan nakon što zastupnici nisu uspjeli izabrati novog predsjednika u roku zadanom ustavom

Admiral

Parlament od 120 mjesta imao je rok do ponoći u četvrtak da izabere predsjednika, ali vladajuća stranka Vetevendosje premijera Albina Kurtija nije uspjela osigurati potreban kvorum niti pridobiti oporbene zastupnike iza svog kandidata, ministra vanjskih poslova Glauka Konjufce.

"Parlament koji nije u stanju izabrati predsjednika ne može beskonačno odugovlačiti proces, što je sada namjera", rekla je Osmani.

DENIS AVDAGIĆ ZA 24SATA Trump bi smanjio misiju na Kosovu. Stručnjak: Tamo može biti ista stvar kao i u BiH
Trump bi smanjio misiju na Kosovu. Stručnjak: Tamo može biti ista stvar kao i u BiH

Oporbene stranke tražile su kandidata oko kojeg će se stvoriti konsenzus, no Kurti je nominirao svog ministra vanjskih poslova, Glauka Konjufcu.

Kosovo je već održalo prijevremene izbore 28. prosinca nakon što nije uspjelo formirati vladu nakon izbora u veljači 2025.

Predsjednica i premijer Kosova dolaze iz iste stranke. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
LIVE Iran tuče Izrael 'razaračem tvrđava', Trump: 'Ovo ćemo dovršiti, zatim idemo na Kubu'
IZ MINUTE U MINUTU

LIVE Iran tuče Izrael 'razaračem tvrđava', Trump: 'Ovo ćemo dovršiti, zatim idemo na Kubu'

Šesti dan rata, Kurdi iz Iraka napali Iran koji sve rijeđe lansira rakete na Izrael. Hrvati napuštaju Bliski istok, a Teheran prijeti napadom na nuklearnu elektranu
DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'
UŽAS U ISTRI

DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'

Kako doznajemo, na tijelima nema tragova nasilne smrti. Policija tek treba utvrditi identitete s obzirom da su tijela u raspadajućem stanju
U Hrvatsku jutros stiglo još 271 ljudi avionima s Bliskog istoka; Iranci udarili izraelski aerodrom
IZ MINUTE U MINUTU

U Hrvatsku jutros stiglo još 271 ljudi avionima s Bliskog istoka; Iranci udarili izraelski aerodrom

Sedmi dan rata, sve su glasnije o aktivaciji iračkih Kurda koji bi mogli jurišati na Iran umjesto američke vojske. Trump već razmišlja o intervenciji na Kubi, a u Iranu poručuju da su spremni na invaziju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026