Politička kriza na Kosovu: Osmani raspustila parlament i raspisala nove izbore

Parlament od 120 mjesta imao je rok do ponoći u četvrtak da izabere predsjednika, ali vladajuća stranka Vetevendosje premijera Albina Kurtija nije uspjela osigurati potreban kvorum niti pridobiti oporbene zastupnike iza svog kandidata, ministra vanjskih poslova Glauka Konjufce.

"Parlament koji nije u stanju izabrati predsjednika ne može beskonačno odugovlačiti proces, što je sada namjera", rekla je Osmani.

Oporbene stranke tražile su kandidata oko kojeg će se stvoriti konsenzus, no Kurti je nominirao svog ministra vanjskih poslova, Glauka Konjufcu.

Kosovo je već održalo prijevremene izbore 28. prosinca nakon što nije uspjelo formirati vladu nakon izbora u veljači 2025.

Predsjednica i premijer Kosova dolaze iz iste stranke.