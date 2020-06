'Politički je spin da je oslabio virus, stožer mora shvatiti svoje greške i što prije ih ispraviti'

<p>Znanstvenik Ivan Đikić je jutros za HRT-ov Studio 4 ispričao što misli o potencijalnom slabljenju korona virusa.</p><p>- Važno je reći građanima kako je percepcija da smo savladali virus bila kriva. Prije dva tjedna nam je bilo kao u siječnju ili veljači kada nije bilo ljudi sa simptomima, a virus se širio. To sada po serološkim testovima vidimo. Momentalno imate poruke da virus nije opasan, da je oslabio, i to dolazi od ministra zdravstva. Mi smo i u trećem mjesecu znali da 60 do 80 posto ljudi nema simptome. To je najveća opasnost ove bolesti i tome se zna već jako dugo - kaže Đikić.</p><p>- Politički je spin da je virus oslabio, to govori šefica Klinike za infektivne bolesti i šef javnog zdravstva na temelju izjava talijanskog liječnika, a tisuću izjava znanstvenika su zanemareni u ovom slučaju, rekao je Đikić dodajući da mu je čudno što Capak šalje takve informacije i citira medije.</p><p>- Ne treba upirati prstom. Stožer mora shvatiti svoje greške i što prije ih ispraviti - Đikić tvrdi da je u Hrvatskoj dosad čak 80 tisuća ljudi imalo koronu, a prema testovima ni tri tisuće, što je ogromna razlika.</p><p>- Simptomi su oslabili ne zato što je virus oslabio, nego zato što su okolina i uvjeti nalaska zaraženih drugačiji. Ulovili bi nekog u ranoj fazi sa slabim simptomima, ali to ne znači da je virus oslabio. I današnji zaraženi su ispod 50 godina, čime smrtnost pada. Ako će biti zaraženi stariji imat ćemo istu smrtnost - dodaje.</p><p>- Mi smo još uvijek u prvom dijelu širenja epidemije, širi se brže nego ikada, to je aktivna faza pandemije. U Hrvatskoj smo smanjili širenja virusa na temelju dobrih epidemioloških mjera. Tada smo radili dobro, ali pokazalo se da virusa ima još uvijek i sada smo došli do druge pojave unutar prvog vala. Da smo testirali više imali bismo više pozitivnih unutar populacije - rekao je Đikić na pitanje čeka li nas uskoro drugi val.</p><p> </p>