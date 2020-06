Šostar: 12 mladih se zarazilo u narodnjačkim klubovima, teško oni tamo mogu poštovati mjere

'Trebalo bi ograničiti broj gostiju u klubovima, nema druge. Nemoguće je od mladih očekivati da drže razmak', kaže dr. Zvonimir Šostar iz Zavoda "Dr. Andrija Štampar". Nema kluba u kojem nije bilo zaraze, dodaje...

<p>Praktički nema kluba u Zagrebu u kojem se netko nije zarazio, imamo 12 slučajeva zaraze mladih u klubovima. Tamo je nemoguće, među tim mladim ljudima, pohvatati sve kontakte, eventualno nam znaju reći s kim su poslije bili, ali u klubu ne. Nisam pametan što napraviti oko klubova, nemoguće je od mladih očekivati da se tamo pridržavaju obaveznog razmaka i drugih mjera, kazao nam je jutros dr. Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" Grada Zagreba. </p><p>U Zagrebu je jučer evidentirano novih 18 slučajeva zaraze, od kojih 12 u noćnim klubovima. Testiran je dosad rekordan broj ljudi, preko 340, kaže Šostar. Svih 12 zaraženih u klubovima su bili gosti, ljudi mlađe dobi. </p><p>Na konstataciju kako mjere Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kažu da od 1. srpnja može biti i veći broj ljudi u klubovima nego dosad, njih do 350 u zatvorenom prostoru, a do tisuću na otvorenom, Šostar kaže kako bi ih trebalo specificirati, je nije isto 350 ljudi u manjem, ili većem klubu. </p><p>- Ako je riječ o Bestu, na primjer, u redu, to je dovoljno prostora za 350 ljudi, ali u manjem klubu će biti natiskani kao sardine. A mladi neće slušati epidemiološke preporuke. Zato je moguće jedino ograničiti njihov broj unutra , kaže Šostar. Od 18 jučer novozaraženih ljudi u Zagrebu, dva su slučaja putovala u BiH, dvoje ih je došlo iz Srbije, dva su slučaja povezana direktno sa Đakovom, a ostalo su mlađi ljudi, njih 12, koji su bili u narodnjačkim klubovima. </p><h2>Grad Zagreb dao sedam milijuna kuna "Štamparu"</h2><p>Na pitanje idu li zagrebački epidemiolozi danas na gradski civilni stožer s prijedlogom uvođenja obaveznih maski i u trgovinama, Šostar odgovara kako su još potrebne konzultacije s gradonačelnikom i ostalim čelnim ljudima Zagreba. Podsjetimo, njihov je prijedlog da maske budu obavezne i za sve kupce u trgovinama, ali i za ugostitelje, obrtnike također, odnosno za sve one koji su u čestom kontaktu s ljudima, mušterijama. </p><p>- Od Grada je, od početka korone, naš Zavod dobio preko sedam milijuna kuna za testove, i ostalu opremu. Jedina smo županija u kojoj je toliko izdvojeno za testove, zahvaljujući čemu ćemo kupiti još 5000 novih, najavljuuje Šostar. Čitavo vrijeme imaju dovoljno testova i potrošnog materijala te se niti na tren nije stalo s testiranjem, kaže. A ono je izuzetno važno kako bi se vidjelo na koji se način kreće, širi virus. </p><p>Jako je teško, i bit će i dalje teško držati ravnotežu između potreba gospodarstva, i zdravlja, kaže Šostar, svjestan činjenice da novog "lockdowna" ne može, i ne smije biti. </p>