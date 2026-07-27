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Poljak (61) predator snimao golu djecu u Stonu! Zbog istog je djela već ranije bio u zatvoru

Piše Ivan Štengl,
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Poljak (61) predator snimao golu djecu u Stonu! Zbog istog je djela već ranije bio u zatvoru
Foto: PU splitsko-dalmatinska
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Muškarac je uhićen, a pretragom šatora za kampiranje u kampu gdje je odsjeo te u vozilo kojeg je koristio pronađen je mobilni uređaj i tri USB uređaja za prijenos podataka

Policija u Stonu dovršila je istragu nad 61-godišnjim Poljakom zbog kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju. On je 23. srpnja na plaži Prapratno fotografirao golu djecu koja su se igrala i u moru.

- Policija je dojavu o ovom događaju zaprimila od građana koji su primijetili sumnjivo ponašanje 61-godišnjaka i zadržali ga do dolaska policije - navode.

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Muškarac je uhićen, a pretragom šatora za kampiranje u kampu gdje je odsjeo te u vozilo kojeg je koristio pronađen je mobilni uređaj i tri USB uređaja za prijenos podataka koji su uz potvrdu oduzeti te će se odmah nakon zaprimanja naloga za pretragu, pretražiti.

- Dodajmo ovom da je spomenuti poljski državljanin i 2007. g. odslužio zatvorsku kaznu zbog istog kaznenog djela počinjenog te godine na Rabu - ističe policija.

Osumnjičeni Poljak je u istražnom zatvoru.

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