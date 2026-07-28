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LOKALCI OTKRILI DETALJE

Poljak osumnjičen za vandalski čin u Međugorju: 'Smijao se dok su ga držali do dolaska policije'

Piše 24sata, Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 3 min
Poljak osumnjičen za vandalski čin u Međugorju: 'Smijao se dok su ga držali do dolaska policije'
Foto: Screenshot/Društvene mreže
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Policija ga sumnjiči da je tijekom noći oskvrnuo glavni Gospin kip na Podbrdu, kao i još jedan manji kip, zapalio vanjski oltar crkve svetog Jakova te na više mjesta ispisao poruke protiv Međugorja...

Za vandalski napad na Gospino svetište u Međugorju osumnjičen je 31-godišnji državljanin Poljske, doznaje Hina od lokalne policije. Muškarac rođen u Varšavi uhićen je u mjestu Cerno kod Ljubuškog te se nalazi u pritvoru. Policija ga sumnjiči da je tijekom noći oskvrnuo glavni Gospin kip na Podbrdu, kao i još jedan manji kip, zapalio vanjski oltar crkve svetog Jakova te na više mjesta ispisao poruke protiv Međugorja, Gospe i vidjelaca na poljskom i engleskom jeziku.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Međugorje: Oskvrnut Gospin kip na brdu ukazanja
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Foto: Denis Kapetanovic

Na postolju Gospina kipa ispisana je poruka „Đavo u suknji“, kao i tvrdnje da su međugorski vidioci lagali. Podbrdo je mjesto na kojem šestero vidjelaca tvrdi da im se od 1981. godine ukazuje Gospa. Incident je izazvao šok u Međugorju, jednom od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih mjesta na svijetu, koje svake godine posjećuju tisuće vjernika iz brojnih zemalja.

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U hvatanju osumnjičenog sudjelovali su i lokalni stanovnici. Među njima je bio i 19-godišnji Kićo, koji je za Net.hr ispričao kako su uočili muškarca i zadržali ga do dolaska policije.

- Vidjeli smo ga, ja sam bio u kući i gledao sam s balkona prema polju. Vidio sam momka. Tu je bio susjed Zeka i on ga je pitao odakle je. Mladić je prvo rekao da je Poljak, a zatim se brzo ispravio da je Holanđanin pa počeo bježati kad je to izgovorio. Tu se našao i Ivo koji ga je uhvatio i držao do dolaska dva policajca koji su ga pak držali dok nije marica došla po njega - ispričao je Kićo.

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Kaže kako je muškarac govorio na poljskom jeziku te da ga okupljeni nisu mogli razumjeti. Nakon što su ga uhvatili, tvrdi Kićo, osumnjičeni se smijao.

Na pitanje je li ponosan što je sudjelovao u hvatanju muškarca osumnjičenog za vandalizam, kratko je odgovorio: "Drago mi je što smo ga ulovili".

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Nakon višesatne potrage policija je privela muškarca kojeg sumnjiče da je zapalio vanjski oltar u Međugorju, potvrdili su iz MUP-a HNŽ. Naš čitatelj snimio je trenutak uhićenja u mjestu Cerno kraj Ljubuškog. Osim oltara, jutros su oštećeni i kipovi Gospe na više lokacija te su ostavljeni razni natpisi. Kako doznajemo, vanjski oltar, koji je počinitelj zapalio, već je očišćen, postavljene su nove klupe te se tamo planira već večeras služiti misa.

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