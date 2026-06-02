Poljska će zabraniti mobitele u školama mlađima od 16: Uvode i stroga pravila za pornografiju

Zaseban zakon koji je predložio ministar za digitalne poslove nametnuo bi nove obveze web stranicama s pornografijom kako bi se djeci ograničio pristup tom sadržaju

Poljska želi zabraniti mlađima od 16 godina korištenje mobitela u školama od 1. rujna i planira uvesti stroža pravila provjere dobi za pristup pornografiji, rekao je u utorak premijer Donald Tusk. Zemlje poput Nizozemske, Južne Koreje i Italije već su zabranile pametne telefone u školama zato što vlada zabrinutost glede njihovog utjecaja na koncentraciju i ponašanje. Druge zemlje su zabranile ili razmatraju zabranu pristupa djece društvenim mrežama.

Predloženi zakon zabranio bi djeci u dobi od sedam do 15 godina korištenje mobitela u prostorijama škola, uključujući na pauzama između nastave, a školama bi dao zakonsku osnovu za pohranu mobitela.

"Predlažemo zabranu korištenja mobitela u osnovnim školama tijekom nastave i odmora... Uvjereni smo da roditelji i učitelji trebaju imati takav alat", rekao je Tusk.

"Imamo civilizacijski problem ovisnosti gotovo svih, a posebno najmlađih, o platformama, igricama i slično. Svjesni smo da to može imati katastrofalne posljedice na živote djece i na zemlju", naglasio je poljski premijer. 

Zaseban zakon koji je predložio ministar za digitalne poslove nametnuo bi nove obveze web stranicama s pornografijom kako bi se djeci ograničio pristup tom sadržaju. 

Mehanizam provjere dobi ne može se temeljiti na izjavama o dobi, biometrijskim podacima ili podacima o online aktivnosti korisnika, već mora biti osmišljen u skladu sa zahtjevima zaštite privatnosti i osobnih podataka, navela je vlada ranije u obrazloženju zakona.

Ministrica obrazovanja Barbara Nowacka u veljači je predstavila planove za zabranu korištenja društvenih mreža djeci mlađoj od 15 godina, otvarajući vrata potencijalnom sukobu s velikim američkim tehnološkim tvrtkama.

Tehnološke tvrtke tvrde da bi fokus trebao biti na načinu korištenja uređaja, a ne na izravnim zabranama, s dostupnim roditeljskim nadzorom i drugim ciljanim ograničenjima.

Te tvrtke također ističu prednosti pametnih telefona za učenje, komunikaciju i sigurnost.

