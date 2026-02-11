Poljska i Italija: Nećemo u Trumpov Odbor za mir!

Iako je prvotno osmišljen kako bi učvrstio prekid vatre u Pojasu Gaze, Trump smatra da bi Odbor za mir trebao preuzeti širu ulogu u rješavanju globalnih sukoba, zbog čega neke zemlje strahuju da bi mogao postati suparnik Ujedinjenim narodima.

To, uz činjenicu da su Rusija i Bjelorusija pozvane da se pridruže, razlog je što su mnoge zapadne zemlje zauzele oprezan pristup.

"Uzimajući u obzir određene nacionalne dvojbe glede oblika odbora, u ovim okolnostima Poljska se neće pridružiti radu Odbora za mir, ali ćemo ga analizirati", rekao je premijer Donald Tusk na sjednici vlade.

"Naši odnosi sa Sjedinjenim Državama bili su i ostat će naš prioritet, stoga, ako se okolnosti promijene tako da omoguće pridruživanje radu Odbora, ne isključujemo nijedan scenarij."

Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani također je u srijedu potvrdio da se Italija neće pridružiti toj Trumpovoj inicijativi.

"Ne možemo se pridružiti Odboru za mir jer s talijanske strane postoji nepremostiva ustavna prepreka", rekao je za informativni televizijski kanal Sky TG24.

"Međutim, ako trebamo raditi na naporima za obnovu u cilju osiguravanja mira na Bliskom istoku, spremni smo to učiniti", dodao je.

Prema talijanskom ustavu, država se može pridružiti međunarodnim organizacijama samo pod jednakim uvjetima kao i druge države – što je uvjet za koji Rim kaže da nije ispunjen trenutačnim statutom odbora koji Trumpu daje široke izvršne ovlasti.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni, koja je bliska s Trumpom, rekla je prošlog mjeseca da ga je zamolila da izmijeni uvjete Odbora za mir kako bi omogućio Italiji da se pridruži.