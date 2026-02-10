Obavijesti

MNOGI GA KRIVE

Zabrinjavajuće izvješće: Trump predvodi politiku uništavanja!

Foto: Kevin Lamarque

Izvješće je također nazvalo Trumpa "najmoćnijim od onih koji sjekirom nasrću na postojeća pravila i institucije". Njegovi postupci mogli bi stvoriti "svijet oblikovan transakcijskim dogovorima, a ne principijelnom suradnjom"

Svijet se nalazi u eri "politike uništavanja" koju predvodi američki predsjednik Donald Trump, a ona stavlja desetljećima dug prosperitetni međunarodni poredak pod nezapamćen pritisak, navodi se u Minhenskom izvješću o sigurnosti 2026.

Godišnje izvješće, objavljeno uoči Minhenske sigurnosne konferencije, opisalo je Trumpa bez okolišanja kao najmoćniju figuru koja osporava postojeća pravila i institucije, tvrdeći da njegov pristup riskira demontiranje dugogodišnjih saveza i normi. Izvješće je Trumpa označilo kao jednog od najistaknutijih "ljudi za rušenje".

"Više od 80 godina nakon što je započela njegova izgradnja, međunarodni poredak predvođen SAD-om nakon 1945. sada je u fazi uništenja", stoji u izvješću.

Izvješće je također nazvalo Trumpa "najmoćnijim od onih koji sjekirom nasrću na postojeća pravila i institucije". Njegovi postupci mogli bi stvoriti "svijet oblikovan transakcijskim dogovorima, a ne principijelnom suradnjom". Kritičari strahuju da će Trumpova politika "utrti put svijetu koji privilegira bogate i moćne, a ne širu masu ljudi koji su svoje nade polagali u disruptivne promjene", navodi se u izvješću.

Godina obilježena nemirima i prijetnjama saveznicima

Na prošlogodišnjem događaju, koji svake godine okuplja vodeće sigurnosne dužnosnike i akademike, potpredsjednik JD Vance šokirao je publiku govorom u kojem je oštro kritizirao europske čelnike zbog cenzure i migracija te tvrdio da prijetnja kontinentu dolazi "iznutra".

Vanceov govor, održan samo nekoliko tjedana nakon početka druge Trumpove administracije, postavio je ton za godinu punu nemira. To je uključivalo kaznene američke carine na bliske europske saveznike, prijetnju američkom vojnom akcijom za preuzimanje teritorija Grenlanda od NATO saveznice Danske te popustljivost prema Rusiji zbog njezine ilegalne invazije na Ukrajinu.

Rastući osjećaj bespomoćnosti i propasti

Istraživanja javnog mnijenja provedena za potrebe izvješća pokazuju da veći dio svijeta već strahuje da se takav scenarij ostvaruje. Ankete otkrivaju rašireni skepticizam da vlade mogu uistinu riješiti probleme poput krize dostupnosti stanovanja, rastuće nejednakosti, smanjene društvene mobilnosti te stagnirajućeg ili opadajućeg životnog standarda. U izvješću se navodi "rastući osjećaj sve veće individualne i kolektivne bespomoćnosti i propasti".

U Francuskoj je 60 posto ispitanika reklo da će politike njihove vlade ostaviti buduće generacije u gorem položaju, s čime se složilo 53 posto ispitanika u Ujedinjenom Kraljevstvu i 51 posto u Njemačkoj. U SAD-u je ta brojka iznosila 45 posto.

Ankete većinu krivnje za taj osjećaj propasti pripisuju upravo Trumpu. Na pitanje jesu li politike američkog predsjednika dobre za svijet, polovica ili više ispitanika u SAD-u, Kanadi, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Japanu, Velikoj Britaniji, Brazilu i Južnoj Africi izjavilo je da se s tim ne slažu ili se snažno ne slažu.

Minhenska sigurnosna konferencija održava se od petka do nedjelje u bavarskom gradu. Očekuje se dolazak više od 50 šefova država i vlada, prema web stranici događaja.

Trump, međutim, ne dolazi. SAD će predstavljati državni tajnik Marco Rubio i više od 50 članova Kongresa, rekao je predsjednik konferencije Wolfgang Ischinger, a prenosi Reuters.
 

