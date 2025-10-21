Poljska je privela osam ljudi, planirali su sabotažu?

Dužnosnici su izjavili da je Poljska meta taktika kao što su podmetanje požara ili kibernetički napadi, kao dio "hibridnog rata" koji Rusija vodi kako bi destabilizirala države koje podržavaju Ukrajinu u ratu protiv Rusije, koja je takve optužbe odbacila.

"ABW (agencija za unutarnju sigurnost), u suradnji s drugim službama, posljednjih je dana privela osam osoba, u raznim dijelovima zemlje, osumnjičenih za pripremu sabotaže", napisao je Tusk na X-u.

"Daljnje operativne aktivnosti se nastavljaju", dodao je ne iznoseći detalje.

Ministar čiji su resor specijalne službe Tomasz Siemoniak rekao je na X-u da se "stvar... odnosi na izviđanje vojnih objekata i elemenata ključne infrastrukture, pripremu sredstava za izvođenje sabotaže i izravno izvršavanje napada."