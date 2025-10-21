Obavijesti

'HIBRIDNI RAT'

Poljska je privela osam ljudi, planirali su sabotažu?

Piše HINA,
Poljska je privela osam ljudi, planirali su sabotažu?
Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS

Poljske sigurnosne službe privele su osam osoba osumnjičenih za pripremu sabotaža u nekoliko regija u zemlji, rekao je u utorak premijer Donald Tusk

Dužnosnici su izjavili da je Poljska meta taktika kao što su podmetanje požara ili kibernetički napadi, kao dio "hibridnog rata" koji Rusija vodi kako bi destabilizirala države koje podržavaju Ukrajinu u ratu protiv Rusije, koja je takve optužbe odbacila.

"ABW (agencija za unutarnju sigurnost), u suradnji s drugim službama, posljednjih je dana privela osam osoba, u raznim dijelovima zemlje, osumnjičenih za pripremu sabotaže", napisao je Tusk na X-u.

PETA KOLONA Poljaci iznijeli ozbiljne optužbe: Moskva je pripremala napad eksplozivima u konzervama
Poljaci iznijeli ozbiljne optužbe: Moskva je pripremala napad eksplozivima u konzervama

"Daljnje operativne aktivnosti se nastavljaju", dodao je ne iznoseći detalje.

Ministar čiji su resor specijalne službe Tomasz Siemoniak rekao je na X-u da se "stvar... odnosi na izviđanje vojnih objekata i elemenata ključne infrastrukture, pripremu sredstava za izvođenje sabotaže i izravno izvršavanje napada."

