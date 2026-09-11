Poljska: Očekujemo ruske napade na našoj granici

Poljska očekuje da će njezini granični prijelazi s Ukrajinom biti mete jer Moskva napada trgovačke rute u pokušaju da gospodarski oslabi Kijev, izjavio je u četvrtak premijer Donald Tusk.

Tusk se obratio javnosti nakon što su bespilotne letjelice u srijedu pogodile granični prijelaz između Ukrajine i Moldavije u južnoj regiji Odesa, pri čemu su poginule dvije osobe, piše Reuters.

- Sinoć je, zahvaljujući suradnji naših službi i njihovih ukrajinskih kolega, otklonjena izravna prijetnja jednom od graničnih prijelaza - rekao je Tusk na konferenciji za novinare u glavnom gradu Slovačke, Bratislavi.

- Kao što znate, Rusija pribjegava provokativnim napadima na granične prijelaze, primjerice u Moldaviji. Očekujemo slične akcije usmjerene na granične prijelaze s Ukrajinom i u drugim zemljama, uključujući Poljsku - dodao je.

Rusija nije odmah komentirala Tuskove izjave.

Tusk je u više navrata upozoravao da zemlje na istočnom krilu NATO-a moraju biti spremne na potencijalne provokacije iz Rusije, koja je 2022. godine izvršila invaziju na svog manjeg susjeda i od tada vodi rat u Ukrajini.

U četvrtak je izjavio da je primio „prilično precizno izvješće izravno od CIA-e o mogućim događajima u nadolazećim mjesecima – što se podudara s onim o čemu govorim i upozoravam već mjesecima”.

- Moramo predvidjeti različite scenarije; i Poljska i cijela Europa moraju biti spremne na različite mogućnosti u pogledu situacije ne samo na rusko-ukrajinskom bojištu, već i duž istočnog krila Europske unije - dodao je.