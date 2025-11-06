Obavijesti

ENERGETSKA SIGURNOST

Poljska pregovara o povećanju uvoza ukapljenog plina iz SAD-a

Piše HINA,
Foto: UMIT BEKTAS/REUTERS

Poljska pregovara o povećanju uvoza ukapljenog prirodnog plina iz Sjedinjenih Država kojim bi se opskrbljivale Ukrajina i Slovačka, što bi dodatno osnažilo veze Europske unije s američkim energentima

Rekla su to dva izvora upoznata s pregovorima. "Surađujemo s našim partnerima - Amerikancima, Slovacima, Ukrajincima - na mogućnostima uvoza američkog plina kako bismo povećali energetsku sigurnost naše regije", rekli su iz poljskog ministarstva energetike Reutersu kasno u srijedu, potvrđujući razgovore. Dužnosnici bi trebali objaviti zajedničku deklaraciju o povećanju uvoza nakon sastanka uključenih strana na transatlantskoj energetskoj konferenciji u Ateni kasnije ovog tjedna, prema jednom izvoru.

"Nakon toga će uslijediti razgovori o uvjetima isporuke Slovačkoj", rekao je izvor Reutersu. Potencijalne količine koje bi se isporučivale prema jugu preko Poljske mogle bi doseći čak četiri do pet milijardi kubičnih metara plina godišnje, što je otprilike jednako godišnjoj potrošnji plina u Slovačkoj, rekli su izvori.

Očekuje se da će ovo biti posljednji u nizu energetskih sporazuma postignutih između europskih i američkih vladinih dužnosnika i tvrtki nakon pritisaka Washingtona za povećanje izvoza američkog plina i nuklearne tehnologije.

Europska unija je u listopadu predstavila nove planove za prekid opskrbe ruskom naftom i plinom, s novim paketom sankcija kojim se zabranjuje uvoz ruskog LNG-a do 2027.

KAKO DO BUDIMPEŠTE? Varšava upozorila Putina! 'Ne koristi naš zračni prostor. Moglo bi biti naređeno presretanje...'
Varšava upozorila Putina! 'Ne koristi naš zračni prostor. Moglo bi biti naređeno presretanje...'

Neke članice EU-a još uvijek kupuju rusku energiju, a istovremeno podržavaju Ukrajinu u ratu. Slovačka i Mađarska pokušavaju balansirati između statusa saveznika Washingtona i uvoza ruske energije, što je izazvalo kritike američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Američki ministar energetike Chris Wright u rujnu je europskim ministrima privatno uputio "vrlo snažnu poruku o pouzdanosti SAD-a kao energetskog partnera i američkom interesu za većom suradnjom s Europom", rekao je bivši diplomat.

Istog mjeseca se američki ministar unutarnjih poslova Doug Burgum sastao s talijanskim ministrom energetike te obećao produbljivanje veza povećanjem prodaje američkog ukapljenog prirodnog plina. Ubrzo je talijanska tvrtka Edison potpisala 15-godišnji ugovor o opskrbi ukapljenim plinom.

Wright se potom u Beču sastao s poljskim i slovačkim dužnosnicima. Slovačka je 7. listopada potpisala sporazum sa SAD-om o novoj nuklearnoj elektrani.

Potrošnja ukapljenog prirodnog plina u Europskoj uniji ove je godine dosegla povijesne razine, pri čemu SAD trenutačno osigurava oko 55 posto europske potrošnje, u odnosu na 27 posto u 2021. godini. Potpuna zamjena uvoza ruskog plina američkim LNG-om podigla bi taj udio na više od 80 posto, prema izračunima Reutersa.

