WOAH:

Poljska prijavila pojavu bolesti plavog jezika kod goveda

Poljska prijavila pojavu bolesti plavog jezika kod goveda
Foto: Thomas Peter/REUTERS

Poljska je prijavila pojavu bolesti plavog jezika kod goveda u blizini granice sa Češkom, objavila je u ponedjeljak Svjetska organizacija za zdravlje životinja (WOAH)

Jedno grlo zaraženo je virusom na farmi s 39 životinja u gradu Kędzierzyn-Koźle, navodi se u izvješću.

Samo od početka listopada pojavu bolesti plavog jezika već su, među ostalima, prijavile i Hrvatska, Slovenija, Srbija, Mađarska, Austrija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Italija, Rumunjska i Grčka, prema podacima na internetskoj stranici WOAH-a.

Od početka godine prijavu o pojavi virusa poslale su međunarodnoj organizaciji za zdravlje životinja, među ostalima, i Danska, Nizozemska, Francuska, Belgija i Češka.

VIRUS NIJE OPASAN ZA LJUDE Europom se širi novi virus kod ovnova - bolest plavog jezika!
Europom se širi novi virus kod ovnova - bolest plavog jezika!

Virus bolesti plavog jezika šire hematofagne mušice, komarci, stočne muhe i obadi. Može biti smrtonosna za preživače poput ovaca, goveda i koza, ali nije opasna za ljude.

