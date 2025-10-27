Poljska prijavila pojavu bolesti plavog jezika kod goveda

Jedno grlo zaraženo je virusom na farmi s 39 životinja u gradu Kędzierzyn-Koźle, navodi se u izvješću.

Samo od početka listopada pojavu bolesti plavog jezika već su, među ostalima, prijavile i Hrvatska, Slovenija, Srbija, Mađarska, Austrija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Italija, Rumunjska i Grčka, prema podacima na internetskoj stranici WOAH-a.

Od početka godine prijavu o pojavi virusa poslale su međunarodnoj organizaciji za zdravlje životinja, među ostalima, i Danska, Nizozemska, Francuska, Belgija i Češka.

Virus bolesti plavog jezika šire hematofagne mušice, komarci, stočne muhe i obadi. Može biti smrtonosna za preživače poput ovaca, goveda i koza, ali nije opasna za ljude.