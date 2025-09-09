Poljska zatvara granicu s Bjelorusijom zbog vojnih vježbi

Poljska će u četvrtak u ponoć po mjesnom vremenu zatvoriti granicu s Bjelorusijom zbog vojnih vježbi Zapad koje se održavaju u Bjelorusiji, rekao je u utorak poljski premijer Donald Tusk, a jačanje mjera sigurnosti na granici s Bjelorusijom i Rusijom najavila je i Litva.

Vojne vježbe "Zapad-2025" koje će se održati u zapadnoj Rusiji i Bjelorusiji izazvale su zabrinutost u susjednim državama, članicama NATO-a - Poljskoj, Litvi i Latviji.

"U petak u Bjelorusiji, jako blizu poljske granice, počinju rusko-bjeloruski manevri, jako agresivni iz perspektive vojne doktrine", rekao je Tusk na sastanku vlade.

"Prema tome, radi nacionalne sigurnosti zatvorit ćemo granicu s Bjelorusijom, uključujući željezničko-cestovne prijelaze, u vezi s manevrima Zapad u četvrtak u ponoć."

Vježbe Zapad uključivat će vježbe mogućeg korištenja nuklearnog oružja i ruskog hipersoničnog projektila srednjeg dometa Orešnik, rekao je bjeloruski ministar obrane.

NATO će u isto vrijeme održati vježbe sa svoje strane granice.

Litva je također najavila da će pojačati mjere zaštite svoje granice s Bjelorusijom i Rusijom zbog vojnih vježbi Zapad, objavila je u utorak litavska pogranična straža.

Bjelorusko i rusko veleposlanstvo u Varšavi nisu odgovorili na upit za komentarom.

Bjeloruski mediji objavili su u četvrtak da je poljski državljanin uhićen u Bjelorusiji pod sumnjom za špijunažu jer je posjedovao dokumente koji se odnose na te vojne vježbe.