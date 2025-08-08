Poljski premijer: Stanka u ratu u Ukrajini mogla bi biti blizu!

Vladimir Putin i Donald Trump sastat će se narednih dana, priopćio je Kremlj u četvrtak, kao dio napora američkog predsjednika prema okončanju rata u Ukrajini. Rat je već ušao u četvrtu godinu, a američki predsjednik izražava sve veće nezadovoljstvo svojim ruskim kolegom, te je počeo prijetiti i novim sankcijama.

"Postoje određeni signali, a imamo i intuiciju, da je možda zamrzavanje sukoba – ne želim reći kraj, ali zamrzavanje sukoba – bliže nego što je dalje", rekao je na poljski premijer na konferenciji za novinare. "Postoje nade za to", dodaje.

Tusk je procijenio da je Zelenskij "vrlo oprezan, ali optimističan" i da Ukrajina želi da Poljska i druge europske zemlje igraju ulogu u planiranju primirja i konačnog mirovnog rješenja.

Poljska, članica NATO-a, čvrsto podržava svoju susjednu zemlju na istoku otkako je Putin u veljači 2022. u nj poslao desetke tisuća vojnika, navodeći prijetnje ruskoj sigurnosti i gurajući odnose Moskve sa Zapadom u duboku krizu. Kijev i zapadni saveznici tvrde da je Rusija provodi imperijalno otimanje teritorija.

U objavi na X-u, Zelenskij je rekao da je s Tuskom razgovarao o "dostupnim diplomatskim opcijama i dogovorio se o koordinaciji i suradnji za naše zajedničke europske interese". Također je obavijestio poljskog premijera o svojim razgovorima s Trumpom i drugim europskim čelnicima ranije ovog tjedna.

"Ukrajini, Poljskoj i drugim europskim nacijama potrebni su snažni temelji za sigurnost i neovisnost", rekao je Zelenskij. "Pouzdan mir ključan je za sve i zahvalan sam na spremnosti (saveznika) da pomognu na tom putu."