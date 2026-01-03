Obavijesti

News

Komentari 3
VLASNICI POD ISTRAGOM

VIDEO Švicarci identificirali prve četiri žrtve tragičnog požara, svi su u dobi od 16 do 21 godine

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Švicarci identificirali prve četiri žrtve tragičnog požara, svi su u dobi od 16 do 21 godine
6
Foto: Lisa Leutner

Identificirana su tijela dviju Švicarki u dobi od 21 i 16 godina, te dvojice Švicaraca u dobi od 18 i 16 godina. Tijela su predana obiteljima, a detalji se neće iznositi iz poštovanja prema obiteljima.

Policija je identificirala prve četiri žrtve koje su poginule u stravičnom požaru u noćnom klubu "Le Constellation" u švicarskom skijaškom odmaralištu Crans-Montan. Identificirana su tijela dviju Švicarki u dobi od 21 i 16 godina, te dvojice Švicaraca u dobi od 18 i 16 godina. Tijela su predana obiteljima, priopćila je policija. Identifikacija preostalih žrtava se nastavlja, a iz poštovanja prema obiteljima neće se objavljivati dodatni detalji. Obitelji prolaze kroz mučno iščekivanje informacija o onima koji se vode kao nestali.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Majka tinejdžera nestalog u požaru u Švicarskoj nada se da će sina pronaći živog 05:37
Majka tinejdžera nestalog u požaru u Švicarskoj nada se da će sina pronaći živog | Video: 24sata/Reuters
STUBIŠTE BILO PREUSKO? Vlasnik bara već bio u zatvoru. Sam je preuređivao lokal, vlasti sad istražuju sporne preinake
Vlasnik bara već bio u zatvoru. Sam je preuređivao lokal, vlasti sad istražuju sporne preinake

Dok se utvrđuje točan slijed događaja, u fokusu istražitelja našle su se sigurnosne mjere u klubu i čovjek koji je stajao iza njega. Riječ je o vlasniku kluba Jacquesa Morettija, njegovu prošlost te na sumnjive renovacije prostora koji se za desetke mladih pretvorio u smrtonosnu zamku. U novogodišnjoj noći, proslava se pretvorilo se u pakao, a u buktinji u podrumu kluba život je izgubilo najmanje 40 ljudi, a 119 ih je ozlijeđeno.

PREVELIKA TUGA VIDEO Sin joj je slavio rođendan u klubu u Švicarskoj i nestao: 'Zadnje mi je pisao da me voli'
VIDEO Sin joj je slavio rođendan u klubu u Švicarskoj i nestao: 'Zadnje mi je pisao da me voli'

Glavna tužiteljica kantona Valais, Beatrice Pilloud, potvrdila je da je najvjerojatniji uzrok požara prskalica s boce šampanjca koja je zapalila strop obložen zvučnom izolacijom.  Većina gostiju, uglavnom tinejdžera između 15 i 20 godina, pokušala je pobjeći kroz jedan izlaz i usko stubište, što je pogoršalo tragediju. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Iskusni moreplovac: 'Dao sam sve od sebe, nisam mu mogao pomoći. Jedva sam se ja vratio'
SELFIE SMRTI U DUBROVNIKU

Iskusni moreplovac: 'Dao sam sve od sebe, nisam mu mogao pomoći. Jedva sam se ja vratio'

Muškarac se s obitelji fotografirao na stijenama. Upao je u more. Nisam mu mogao pomoći, kaže Dubrovčanin Dominko Radić, kojemu je more u akciji spašavanja razbilo cijelu provu
Prvo kolo i odmah Eurojackpot: Evo gdje ide 74 milijuna eura
KAKAV SRETNIK

Prvo kolo i odmah Eurojackpot: Evo gdje ide 74 milijuna eura

U Hrvatskoj je najviši dobitak ostvaren u kategoriji 4+2, gdje je jedan sretni igrač osvojio 4.117,40 eura. Ukupno je u Hrvatskoj večeras zabilježeno više od 15.000 dobitaka
Delta Force specijalci u akciji zgrabili Madura i ženu, njegova zamjenica traži dokaz da su živi
NAPETO U VENEZUELI

Delta Force specijalci u akciji zgrabili Madura i ženu, njegova zamjenica traži dokaz da su živi

Niz eksplozija odjeknuo je u Caracasu tijekom noći, a ubrzo je otkriveno kako su američki specijalci ugrabili Nicolasa Madura i njegovu suprugu te ih odveli van zemlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026