VIDEO Švicarci identificirali prve četiri žrtve tragičnog požara, svi su u dobi od 16 do 21 godine

Policija je identificirala prve četiri žrtve koje su poginule u stravičnom požaru u noćnom klubu "Le Constellation" u švicarskom skijaškom odmaralištu Crans-Montan. Identificirana su tijela dviju Švicarki u dobi od 21 i 16 godina, te dvojice Švicaraca u dobi od 18 i 16 godina. Tijela su predana obiteljima, priopćila je policija. Identifikacija preostalih žrtava se nastavlja, a iz poštovanja prema obiteljima neće se objavljivati dodatni detalji. Obitelji prolaze kroz mučno iščekivanje informacija o onima koji se vode kao nestali.

Pokretanje videa... 05:37 Majka tinejdžera nestalog u požaru u Švicarskoj nada se da će sina pronaći živog | Video: 24sata/Reuters

Dok se utvrđuje točan slijed događaja, u fokusu istražitelja našle su se sigurnosne mjere u klubu i čovjek koji je stajao iza njega. Riječ je o vlasniku kluba Jacquesa Morettija, njegovu prošlost te na sumnjive renovacije prostora koji se za desetke mladih pretvorio u smrtonosnu zamku. U novogodišnjoj noći, proslava se pretvorilo se u pakao, a u buktinji u podrumu kluba život je izgubilo najmanje 40 ljudi, a 119 ih je ozlijeđeno.

Glavna tužiteljica kantona Valais, Beatrice Pilloud, potvrdila je da je najvjerojatniji uzrok požara prskalica s boce šampanjca koja je zapalila strop obložen zvučnom izolacijom. Većina gostiju, uglavnom tinejdžera između 15 i 20 godina, pokušala je pobjeći kroz jedan izlaz i usko stubište, što je pogoršalo tragediju.