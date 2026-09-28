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NEMA JAVNOG PRIJEVOZA

Pomama za Bajsom u Zagrebu! Pogledajte brojke i statistiku...

Piše 24sata,
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Pomama za Bajsom u Zagrebu! Pogledajte brojke i statistiku...
Štrajk radnika ZET-a i Holdinga. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Kad se usporedi s prošlim danima i tjednima, jasno je koliko je Bajs u ponedjeljak bio popularan...

Nema javnog prijevoza, taksi nije baš svima priuštiv, a ne biste voljeli ni pješke... Možda ste vi danas jedan od onih koji su u Zagrebu odlučili koristiti Bajs!

U ponedjeljak je, do 21:30, ostvareno 20.580 vožnji i prijeđeno 52.956 km! Prosječno se jedan bicikl koristio 26,6 minuta, prosječna vožnja bila je 2,6 km, stoji na stranici Bajs.informacija.hr.

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Kad se usporedi s prošlim danima i tjednima, jasno je koliko je Bajs u ponedjeljak bio popularan.

Foto: bajs.informacija.hr

U nedjelju je zabilježeno nešto manje od 11.000 vožnji, u subotu nešto više od 10.000 vožnji, petak je bio radni dan pa je i broj vožnji bio veći, gotovo 13 tisuća... Ali, prema dostupnim podacima od zadnjih 30 dana, broj pojedinačnih vožnji nikad nije bio ni blizu 20.580. A ovo su brojke do 21:30... Ovdje možete pratiti live statistiku.

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