Ovi su vozači ZET-a danas oduševili Zagrepčane: 'Vozimo građane jer nam je to dužnost'

Dok je većina vozača ZET-a u ponedjeljak štrajkala, Kristina i dvoje njenih muških kolega odlučili su sjesti za upravljače tramvaja i odraditi svoje smjene, dok je jedan vozač bio za volanom autobusa koji je vozio na liniji 330. Kristina je na okretištu Prečko objasnila kako od početka nije podržavala prosvjed u takvom obliku te je smatrala da je njezina dužnost nastaviti raditi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Tomašević: Ovo se zadnji put dogodilo prije 90 godina. Spremni smo na kompromis | Video: 24sata/Grad Zagreb

- Od početka nisam bila za ovaj prosvjed ni za ovakvu vrstu prosvjeda. Odlučila sam raditi jer sam zaposlena za ovaj grad i ove ljude. Moja dužnost i odgovornost bila je danas raditi - rekla je vozačica.

Naglasila je kako nitko na nju nije vršio pritisak da radi ili štrajka. Zaposlenici su mogli sami odlučiti hoće li potpisati liste za sudjelovanje u prosvjedu, a ona to nije učinila.

Ipak, priznala je da ju je iznenadilo što joj se gotovo nijedan kolega nije pridružio na ulicama.

- Iskreno sam šokirana. Meni je ovo poražavajuće, da barem dio kolega nije izašao pa da smo pokrili Zagreb makar blagdanskim voznim redom. Ili da se barem štrajk održao u subotu ili nedjelju - kazala je.

Njezina smjena počela je u 4.30 sati, a tijekom jutarnje vožnje posebno su je razveselile reakcije građana koji su joj mahali i trubili iz automobila.

- Predivno mi je, svi mašu, svi trube iz auta. Oduševljena sam reakcijom ljudi i ponosna na sebe što sam odlučila raditi - rekla je Kristina te dodala da će na posao dolaziti i sljedećih dana, sve do subote, kad joj je također predviđena smjena.

'Osjećam odgovornost'

Nakon što je ona u ponedjeljak ujutro razveselilla Zagrepčane ovisne o javnom prijevozu, svojom odlukom da upravlja jednim od dva tramvaja koji su vozili, njezin kolega preuzeo je upravljač tramvaja na liniji 17 nakon što je njoj završila smjena. Fotoreporteri Pixsella zabilježili su vozača tramvaja koji je, unatoč obustavi rada svojih kolega, preuzeo smjenu i nastavio voziti na liniji Prečko - Borongaj. U službenoj uniformi ZET-a s kravatom i sa sunčanim naočalama, vozač je snimljen tijekom kratke pauze uz svoje vozilo na stajalištu Borongaj.

Osim Kristine i njenog kolege koji su u ponedjeljak vozili 17-icu, aličnu odluku donio je i vozač tramvajske linije 11 Božidar, koji kaže da nije mogao ostaviti građane bez prijevoza, a tijekom vožnje nije imao neugodnosti. Naprotiv, putnici su mu zahvaljivali. Mnogi od njih morali su stići u bolnicu na pregled, na posao, u školu.

U tramvaju se stvarala gužva jer su linije 11 i 17 bile među rijetkima koje su prometovale Zagrebom.

Vozač Božidar je istaknuo kako osjeća odgovornost prema Zagrepčanima i posjetiteljima grada.

- Uredno sam došao na posao izvršiti svoju dužnost i uredno vozim. Nemam nikakvih neugodnosti. Naprotiv, ljudi su zahvalni. U tramvaj mi je jutros ušla braniteljica Domovinskog rata koja je išla na gastroskopiju i koja je bila silno zahvalna što vozim. Ona je bila samo jedna od brojnih zadovoljnih putnika - rekao je Božidar.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Linija 11 i 17 voze Zagrebom | Video: Luka Safundžić/24sata

Kaže da osjeća veliku odgovornost prema Zagrepčanima i ljudima koji posjećuju grad.

- Osjećam veliku odgovornost prema građanima Zagreba i prema posjetiteljima da radim svoj posao i da ih prevezem od točke A do točke B. Smatram da nije u redu da se građane ostavilo bez ikakvog javnog prijevoza. Ja ih jednostavno nisam mogao ostaviti na cjedilu - poručio je.

...Razgovarao je i s putnicima i objašnjavao im zašto je odlučio raditi unatoč štrajku te rekao da razumije razloge zbog kojih su njegove kolege nezadovoljne, ali da je smatrao kako ipak treba izaći na liniju i omogućiti barem dijelu građana da stignu na svoja odredišta.

Građani su ovakve poteze troje vozača tramvaja kao i jednog vozača autobusa dočekali s velikim oduševljenjem što se moglo vidjeti i po brojnim komentarima na društvenim mrežama gdje su im izražavali podršku i zahvalnost.

Ovdje pratite sve oko štrajka iz minute u minutu