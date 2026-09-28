Tomašević: 'Neki od radnika koji su danas radili kazali su mi da su ih kolege vrijeđale...'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je zahvalio Zagrepčanima što su se tijekom prvog dana štrajka javnog prijevoza držali uputa i rekao da je na cestama bilo oko 15 posto više vozila nego uobičajeno. Zbog toga, kaže, nije došlo do prometnog kolapsa kakav su neki predviđali, piše RTL.

Govoreći o plaćama, Tomašević je istaknuo da su radnicima Holdinga i ZET-a u posljednje tri godine plaće povećane između 60 i 85 posto. Grad trenutno nudi dodatna povećanja od 4,5 posto, uz već ranije odobrenih 4,5 posto i još jedno povećanje od 4,5 posto, što bi ukupno bilo oko 14 posto u godinu dana. Kaže da je to maksimum koji gradske financije mogu podnijeti. Podsjetio je i da će Grad Zagreb iduće godine zbog porezne reforme imati 85 milijuna eura manje poreznih prihoda.

Tomašević je rekao i da bi prihvaćanje sindikalnih zahtjeva značilo dodatne troškove za Grad. Samo zahtjevi koji se odnose na Holding, prema njegovim riječima, vrijedili bi oko 35 milijuna eura, a moguće je i povećanje cijena gradskih usluga. Ponovio je da je otvoren za razgovor sa sindikatima, ali da ne može prihvatiti zahtjeve koje gradski proračun ne može podnijeti.

Vidjeli smo da je danas radila tek nekolicina vozača ZET-a. Jeste li razgovarali s nekima od njih? Jesu li doživjeli pritiske ili uvrede zato što su odlučili raditi? Pitali su ga s RTL-a...

- Razgovarao sam s nekim radnicima. Ne želim nikoga izlagati daljnjim pritiscima, ali moram reći da su mi neki od njih rekli da su doživjeli uvrede od svojih kolega. Želim još jednom reći da nisu prihvatljive nikakve uvrede građana prema radnicima ZET-a ili Holdinga. Uvijek ću stati u njihovu obranu, a kamoli kada je riječ o fizičkim napadima, kakvih je bilo prema radnicima Holdinga i ZET-a. Međutim, isto tako treba reći da svi radnici imaju pravo na štrajk. To je ustavno pravo i nitko ih u tome fizički ne smije sprečavati. Ali isto tako nitko ne smije sprečavati ni radnike koji žele raditi - rekao je za RTL.