'Pomilovanje za Pevecove? To je zaštita bogatih, ne sirotinje'

Višnja i Zdravko Pevec su, nakon presude kojom im se nalaže da četiri milijuna kuna moraju vratiti bivšoj firmi, odlučili zamoliti građane za pomoć i donacije, a najavili su i da će od predsjednice države zatražiti pomilovanje. Tvrde da nisu krivi, iako je sud jasno ustanovio da su oštetili državu za 27 milijuna kuna te da ukupna šteta nanesena radnicima, državi i vjerovnicima premašuje dvije milijarde kuna! No, nakratko se učinilo da Višnju i Zdravka Peveca dio javnosti počinje doživljavati kao žrtve i da priča o mogućem pomilovanju nije posve bez izgleda. A što bi to značilo za predsjednicu države?

Pomilovanje bi bilo promašaj

Analitičari smatraju da bi eventualno pomilovanje Zdravka i Višnje Pevec za predsjednicu države bio velik promašaj.

- Mislim da gospođa predsjednica ima dobar osjećaj za demagogiju i da neće pomilovati bogate ljude. A kada bi to napravila, izgubila bi populističke argumente. Ne bi više bila ona koja radi za siromašne, već za bogate, za slabe, a ne jake. Ne vjerujem da će to napraviti – rekao je Žarko Puhovski na upit što misli o mogućem pomilovanju Pevecovih.

Na upit o eventualnom pomilovanju Pevecevo s Pantovčaka su pojasnili da "molbu za pomilovanje podnosi osuđena osoba te druga ovlaštena osoba nakon pravomoćnosti presude Ministarstvu pravosuđa. Ministarstvo pravosuđa provodi prethodni postupak na temelju kojeg sastavlja izvješće i preporuku koje dostavlja predsjednici Republike Hrvatske, koja potom donosi odluku. Slijedom toga, kada predsjednica zaprimi molbu za pomilovanje gospodina Peveca, s izvješćem i preporukom Ministarstva pravosuđa, donijet će odluku te će javnost o tome biti obaviještena."

Molili da im svatko uplati po kunu

Zdravko i Višnja Pevec nakon presude da su krivi zbog zlouporabe u gospodarskom kriminalu, zabavili su javnost peticijom kojom od građana traže spas. Molili su da im svatko uplati kunu kako bi 'ispravili nepravdu koja im je nanesena'. Trebaju četiri milijuna kuna vratiti bivšoj firmi. Zdravko Pevec, koji mora u zatvor na 11 mjeseci, spreman je od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović tražiti pomilovanje. Njegova supruga Višnja će oko pet preostalih mjeseci kazne, umjesto u zatvoru, provesti u radu za opće dobro.

Zadnjih tjedana ovaj osuđeni poduzetnički tandem i bračni par uspio je izazvati simpatije u javnosti jer je pustio novinare u svoj dom pokazavši im kako danas žive. Ispričali su sve o svojoj ljubavi, poslovnom uspjehu pa i krahu.

- Tijekom 2003. godine kupili smo tvrtku Instalotehna. Bila nam je interesantna ta lokacija na zagrebačkom Jankomiru gdje se tvrtka nalazila i tamo smo htjeli izgraditi naš trgovački centar. Ta je tvrtka već tada imala dug od 70 milijuna kuna. Nismo to mogli naplatiti. Tužili smo se s dužnicima i na kraju se dogovorili da ćemo na ime duga preuzeti strojeve. To je bilo 2008. godine. Tjedan dana nakon toga, Ministarstvo financija nas je blokiralo - s gorčinom je za 24sata ispričala Višnja.

Njihova priča je jedna strana medalje, a s druge strane su nekadašnji njihovi radnici koji su otvorenim pismom javnosti ispričali kako su ih Pevecovi 'godinama izrabljivali, da su radili u nehumanim uvjetima i da su im ostali dužni.'.

No, sud je u presudi jasno zaključio da su Pevecovi oštetili državni proračun za golemih 27 milijuna kuna zbog umanjenja poreznih osnovica koje su nastale lažiranim izvještajima. Sud kaže i da 3,9 milijuna kuna trebaju vratiti tvrtki Pevec jer su to sumnjivim transakcijama skinuli s računa tvrtke na račun Višnje Pevec u Austriji (bilo je to vrijeme kada Hrvatska nije bila u EU pa je bilo teže kontrolirati takve akcije). A ukupna šteta prema vjerovnicima, državi i radnicima iznosi više od dvije milijarde kuna! Na dan stečajnog postupka imali su 427 radnika koji su predložili pokretanje stečajnog postupka. Tražbine razlučnih vjerovnika iznosile su 39,7 milijuna kuna, tražbine 687 radnika bile su veće od 15 milijuna kuna 687 radnika, tražbine 15.043.492,97 kn, 240 vjerovnika potraživalo je 175 milijuna kuna...