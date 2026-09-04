PONAVLJA SE 1982? Argentina prijeti UK-u zbog Falklanda

Argentinski predsjednik Javier Milei zaoštrio je retoriku u dugogodišnjem sporu s Ujedinjenim Kraljevstvom oko suvereniteta nad Falklandskim otočjem.

Milei je u televizijskom obraćanju naciji izjavio da "pušu vjetrovi promjena povoljni" za argentinski zahtjev nad otočjem, a kao ključni argument naveo je naznake da bi Donald Trump mogao preispitati američki stav o suverenitetu Falklanda. Njegove su izjave uslijedile nakon što je Trump, u intervjuu za britanski GB News, na pitanje hoće li "prisustvovati u pomoć UK-u" u mogućem teritorijalnom sporu, natuknuo da neće.

​- Vaša zemlja nije bila tu da mi pomogne. Nismo trebali pomoć, ali pitao sam Nato i pitao sam vašeg bivšeg vođu [Keira Starmera], 'zašto ne pošaljete nekoliko brodova?'. Rekao je: 'Nemamo nijedan'. Bilo je to prilično tužno, cijela stvar - rekao je Trump.

Milei je Trumpove riječi protumačio kao jasan signal promjene.

​- Nedavno je predsjednik Trump izjavio da SAD preispituje svoj povijesni stav u vezi s Malvinima - rekao je, koristeći argentinski naziv za otočje.

Osim zaoštrene retorike, Milei je najavio i konkretne korake. Jedan od dekreta koje je spomenuo odnosi se na ubrzavanje sankcija "protiv onih koji sudjeluju u inicijativama za vađenje nafte", izravno ciljajući na offshore naftni projekt u Sjevernom falklandskom bazenu. Riječ je o projektu "Sea Lion" koji vodi izraelska tvrtka Navitas uz britanskog partnera Rockhopper. Milei tvrdi da projekt krši poziv Ujedinjenih naroda da ni Argentina ni UK ne poduzimaju jednostrane akcije na spornom teritoriju.

Unatoč svojoj politici radikalne štednje, poznatoj kao "politika motorne pile", Milei je također najavio potpisivanje hitnog dekreta za povećanje sredstava za ministarstvo obrane. Prioritet je izgradnja integrirane pomorske baze u Ognjenoj zemlji, najjužnijoj argentinskoj provinciji. Ipak, valja napomenuti da projekt izgradnje baze prethodi Mileijevom mandatu, a radovi su započeli još 2022. godine.

Ujedinjeno Kraljevstvo brzo je reagiralo na Mileijeve izjave, ponovivši svoj "dugogodišnji i nepokolebljiv" stav. Glasnogovornik britanske vlade naglasio je da suverenitet pripada UK-u i da je pravo otočana na samoodređenje najvažnije. Spor oko suvereniteta traje stoljećima; Argentina tvrdi da je naslijedila otoke od Španjolske nakon stjecanja neovisnosti i smatra britansku prisutnost od 1833. ilegalnom okupacijom. S druge strane, Britanija svoj zahtjev temelji na kontinuiranoj de facto vlasti od te iste godine.