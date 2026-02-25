Milinović proziva prošlu vlast zbog litija, prije dvije godine je rekao da će poslati inspekciju

Nitko nema pravo misliti da smo nepismeni pa da nas raznim dokumentima mogu trovati. Nisu budućnost ove županije nezakonito odlagalište, litij ni migrantski centar u srcu Plitvica, rekao je gradonačelnik Gospića Darko Milinović na izvanrednoj konferenciji za medije nakon sastanka u Ministarstvu zaštite okoliša zbog tvornice za preradu litija u Smiljanskom Polju.

Riječ je o investiciji tvrtke Jedro DS Innovations čiji su vlasnici Hrvat iz Rusije Aleksandar Devčić i Rus s državljanstvom Ujedinjenog Kraljevstva Konstantin Bondarenko. Nedavno je u investiciju ušla i njemačka tvrtka HELM AG. Lokalno stanovništvo je na nogama, investitor nije trebao tražiti studiju utjecaja na okoliš, a tvornica se gradi punom parom.

Upravo zbog nekoliko zahtjeva za potrebitosti studije utjecaja za okoliš koje je investitor podnio, građani ne vjeruju u dobre namjere.

- 2023. Investitor traži mišljenje treba li studija za industriju litija. Količine su u tom trenutku nekih 4 tisuće tona godišnje. Ministarstvo kaže da treba (kemijska industrija automatski mora ići na studiju). Investitoru to ne odgovara jer: To traje (i do godinu dana), postoji šansa da studija kaže da industrija ne smije ići u krški kraj koji je ujedno usred Nature 2000, a ako ide, mora uložiti znatna sredstva u okolišne zaštite. Zato 2024. pronalazi izrađivača studija koji poznaje rupe u zakonu i koji mu pametno priređuje novi zahtjev za mišljenje s novim elaboratom. Zahtjev za mišljenje više nije za industriju već se naziva : "POSLOVNA GRAĐEVINA S POGONOM ZA PRERADU''. Dakle, od kemijske industrije i tvornice prešli smo samo u poslovnu građevinu i samo "nešto" prerađujemo. Količine su sada 10 tisuća tona godišnje. U međuvremenu mijenja i tehnološki postupak. Temeljem toga, dobiva pozitivno mišljenje za dalje i nema potrebu izrađivati studiju. Ono što je bitno za napomenuti, ovaj drugi zahtjev nije vezan za onaj prvi kao neka nadopuna, već šalju potpuno novi zahtjev, koji se urudžbira kao potpuno novi, nikad viđeni zahtjev! Ministarstvo ne povezuje ta dva zahtjeva! Zašto? Temeljem mišljenja (sve je po slovu zakona), Grad izdaje građevinsku dozvolu. 2025. Konačno, kad ima sva mišljenja i dozvole, investitor koristi trenutak da nadopuni zahtjev za dodatnu tehnologiju / proširenu proizvodnju i potpuno novi proces jer svi papiri su (skoro) u džepu, građevina je izgrađena. Količine su sada i do 25 tisuća tona godišnje. Za ovaj dodatni / prošireni proces u tvornici će mu trebati studija (Ministarstvo daje mišljenje) i jasno je da se radi o KEMIJSKOJ industriji. Ukoliko mora ići na studiju, jednostavno neće uvesti i taj dodatni proces. Investitor je jasno dobro znao gdje je administracija šuplja i tko je tko u toj administraciji - objavili su iz građanske inicijative Gospić je naš dom.

Milinović pak kaže, ako se potvrdi da ne treba studija utjecaja na okoliš, Grad Gospić će poduzeti sve pravne radnje da to ospori i tražit će i ishođenje okolišne dozvole po kojoj će se moći redovito kontrolirati proizvodni procesi. Milinović je naglasio da je za Grad Gospić relevantno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije iz 2024., dano na temelju elaborata ulagača, koje je poslužilo za izdavanje građevinske dozvole te da postoje nedoumice jer u ministarstvu spominju i elaborate iz 2023. i 2025. godine. Prozvao je i bivšeg gradonačelnika Karla Starčevića.

- Do današnje situacije ne bi došlo da se od početka postupalo odgovorno i u interesu građana. Naslijeđeni model upravljanja projektom je manjkav, a gradska uprava pod Starčevićevim vodstvom nije osigurala uvid u dokumentaciju koja je kružila između investitora i ministarstva - rekao je Milinović.

Tražio je i reviziju mišljenja Ministarstva da studija utjecaja na okoliš nije potrebna, naglašavajući da Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš jasno svrstava kemijsku industriju u kategoriju zahvata koji zahtijevaju najviši stupanj provjere.

Prije godinu dana 29. 2. 2024.. na gradskom vijeću predsjednica Gradskog vijeća postavila je pitanje što je s građevinskom dozvolom, koju to tad nisu imali, a gradnja tvornice je svejedno počela.

- Što se tiče litija, da, građevinska dozvola nije izdana, u fazi je izdavanja. Hoće li biti problema, ne znam. Koje radove izvode, ne znam. S tim da oni imaju pravo izvoditi zemljane radove do građevinske dozvole. Nemaju pravo raditi hale. Pripremne radove imaju pravo raditi. To je litij, litij je problem, mogući problem zagađenja okoliša ukoliko nešto od toga, neke uvjete nisu zadovoljili, neće dobiti građevinsku dozvolu. Ukoliko zadovolje sve uvjete Ministarstva okoliša, pa dalje, najviše Grada, građevinska dozvola će biti izdana. S obzirom na pitanje, ukoliko zaista grade sad, poslat ćemo građevinsku inspekciju - odgovorio je u veljači 2024. Milinović.

Javio se investitor

Kad smo o ovom projektu pisali prije tjedan dana, poslali smo investitoru set pitanja o tome imaju li sve potrebne papire, zašto su povlačili zahtjeve, imaju li rješenje kad je u pitanju potencijalna nezgoda i zagađenje okoliša. Odgovorili su u utorak, njihov odgovor prenosimo u cijelosti.

- Šaljemo odgovor uz isticanje relevantnih informacija o projektu u cilju sveobuhvatnog, točnog i istinitog informiranja zainteresirane javnosti. Tvrtka JEDRO DS INNOVATION d.o.o. cjelokupan proces izgradnje tvornice i budućeg početka njezinog rada provodi prema najvišim standardima struke te uz ispunjavanje svih zakonskih propisa Republike Hrvatske. Navedeno potvrđuje i činjenica kako je tvornica u visokom stupnju izgradnje, a koja je započela nakon što je tvrtka prikupila sve potrebne dozvole pa tako i valjanu građevinsku dozvolu izdanu od strane nadležne institucije. Tvrtka još od 13. prosinca 2024. godine ima važeću građevinsku dozvolu koju je izdao Gradski upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Grada Gospića. Izdavanju građevinske dozvole prethodila su druga rješenja nadležnih državnih tijela. Tako je Rješenjem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, izdanom 16. svibnja 2024. navedeno mišljenje: „S obzirom da planirani zahvat ne odgovara točki 4.4 Postrojenje za taljenje mineralnih tvari, uključujući i proizvodnju mineralnih vlakana Priloga II Uredbe, niti se nalazi na popisu ostalih zahvata u Prilozima I., II. I III. Uredbe, za planiranu gradnju poslovne građevine – pogona za preradu litijeve sode na k.č. 2509/24 k.o. Smiljan, na području Grada Gospića u Ličko-senjskoj županiji nije potrebno provesti ni procjenu zahvata na okoliš niti ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te ova Uprava nema posebnih uvjeta niti izdaje potvrdu na glavni projekt.“ Navedeno mišljenje je izdano temeljem Elaborata zaštite okoliša koji je izradio Ekonerg – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.

Dakle radi se o činjenici kako je pogon kompanije JEDRO DS INNOVATION d.o.o. namijenjen isključivo preradi jedne vrste litijevih soli, čija će primjena biti nužna još dugi niz godina. Ističemo kako ne koristimo elementarni litij ni u jednom dijelu našeg proizvodnog procesa. U procesu se koristi isključivo litijeva sol - litijev karbonat i nema govora ni o kakvom rudarenju ili „proizvodnji“ litija. U tehnološkom procesu u tvornicu ulazi litijev karbonat i živo vapno, čijom se reakcijom dobiva litijev hidroksid i kalcijev karbonat, odnosno obična kreda – ona se vraća proizvođaču kako bi od nje opet proizveo živo vapno. Drugih značajnijih nusproizvoda u procesu nema. Ključno je dakle naglasiti kako nadležno državno tijelo - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u svom Rješenju navodi kako studiju utjecaja na okoliš nije potrebno provoditi, a zbog vrste procesa koji će biti provođen u radu tvornice. Dodatno, u cilju ispunjenja najviših standarda i preduvjeta za dobivanje potrebnih dozvola ishođen je i Elaborat usklađenosti zahvata s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe i provjera usklađenosti zahvata s Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027. Također, na zahtjev Ličko-senjske županije izrađen je i dodatni elaborat „Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu – Pogon za preradu litijeve soli“. Tim je temeljem Ličko-senjska županija rješenjem od 7. studenog 2024. potvrdila kako je projekt „prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu“. U cilju najviše razine transparentnosti pozivamo i pozivali smo građane te lokalne udruge na otvoren dijalog te posjete postrojenju u cilju njihovog informiranja i edukacije o samom projektu i procesima koji će se odvijati unutar postrojenja. Pogon se nalazi u industrijskoj zoni Smiljansko polje koju je prije 20 godina izgradio i pozicionirao grad Gospić, te je kao takva fizički odvojena od naselja. Cijeli naš proces konverzije je zatvorenog tipa što znači da se sav materijal koji ne zadovoljava zadani kriterij gotovog proizvoda, vraća u proces prerade, te samim time opasnosti za okoliš, otpada ili nusproizvoda kao takvog nema. Našim projektom predviđene su mjere koje u slučaju havarije u proizvodnji ili kvarova na opremi, ne dopuštaju dospijevanje bilo kakve količine tvari iz proizvodnje u okoliš. Investitori projekta su potpuno transparentno vidljivi u sudskom registru iz čega je vidljivo da je 75% uloženog kapitala domaćeg podrijetla - odgovorili su.