'Poništit ćemo natječaj, ali i analizirati naučene lekcije...'

Premijer Andrej Plenković rekao je u subotu u Splitu da će Vlada u ponedjeljak poništiti natječaj za kupnju borbenih zrakoplova i potom analizirati naučene lekcije iz tog procesa, ali će ostati odlučna da Hrvatska zadrži sposobnost ratnog zrakoplovstva, a istaknuo je i da je ova Vlada u dobroj vjeri i s dužnom pažnjom činila sve što je radila nakon ponude Izraela.

Premijer Andrej Plenković, na obilježavanju 29. godišnjice osnutka HDZ- a u Splitu, podsjetio kako su oni prva Vlada koja je imala odvažnosti donijeti stratešku odluku o kupnji zrakoplova, kako je transparentno išla u proces i u dobroj vjeri i s dužnom pažnjom činila sve što je radila nakon ponude Izraela.

Istaknuo je kako tu odluku vjerojatno ne bi donijeli da je bilo jasno da je proizvođač te tehnologije, američka kompanija, sasvim uvjerena da američka administracija neće odobriti posao s moderniziranim zrakoplovima.

- To nije bilo tako jasno niti se to moglo razabrati ni iz posjeta ministra obrane SAD- a u srpnju, a niti iz posjeta predsjednika Izraela. Nije se to moglo ni zaključiti iz činjenice da su izraelski F 16 Barack letjeli iznad Knina 5. kolovoza. Takvog analitičara, a vidim i među današnjim kritičarima, nije bilo - rekao je premijer Plenković.

Najavio je sjednicu Vlade u ponedjeljak na kojoj će natječaj za kupnju zrakoplova poništiti, staviti odluku izvan snage, potom analizirati naučene lekcije iz tog procesa, ali će ostati odlučni da Hrvatska zadrži sposobnost ratnog zrakoplovstva. Ono što ćemo napraviti, nastavio je premijer Plenković, bit će u vremenu kada Vlada, Vijeće za obranu i druge institucije procjene da je taj korak nužan.

- Uvjereni da smo donijeli strateški gledano dobru odluku iza koje stojimo, idemo vrlo vjerojatno, u trenutku kada to procijenimo, u novi proces. Vodite računa da su se ovakve stvari događale i drugim zemljama u ovako velikim operacijama koje su to tada isto tako vjerojatno radile prvi put - kazao je premijer Plenković.

Prema njegovim najavama Vlada će u budućnosti provoditi mnoge reforme u kojima će se osnažiti državna administracija i njena kvalitetnija organizacija, digitalizacija, te koncept e-građana koje će uvesti u brojne sfere svojih aktivnosti.

Osvrnuo se i na demografiju podsjetivši da je u prvih deset mjeseci prošle godine u Hrvatskoj rođeno 350 djece više nego u istom razdoblju 2017. godine i rekao da je to dobro i da je to 'mali signal na kojem i dalje svi zajedno trebamo raditi'.

Kazao je da se u Hrvatskoj treba voditi računa i o ključnim vrijednostima, slobodama za koje se zalagao HDZ od početka i za koje su svoje živote dali hrvatski branitelji, za vrijednosti demokracije, mira, slobode, poštivanja manjina i slobode medija jer je to važan segment funkcioniranja demokracije.

Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara HDZ-ovo je članstvo podsjetio na brojne projekte u tom gradu i istaknuo kako je upravo Split motor razvoja, ali i čimbenik u provođenju politike. Kazao je kako je Split predugo bio zapostavljen i bio činjenica preko koje se prelazilo, grad s kojim se nije računalo.

- Naša snaga za daljnje pobjede, ne samo u Splitu, nego u cijeloj domovini, na Europskim izborima, kao i na budućim parlamentarnim i predsjedničkim izborima je sadržana u jasnoj politici uključivosti, suradnje, privrženosti, zakonitosti, domoljublju i odlučnosti. To je ono što nas krasi. HDZ je čvrst na svojim načelima od prvih dana. To želim poručiti ovim mladima - poručio je gradonačelnik Krstulović Opara.

Na projekte u toj županiji podsjetio je i župan Blaženko Boban, koji je premijeru Andreju Plenkoviću zahvalio na suradnji i izrazio uvjerenje da će se ona dalje nastaviti.

- Danas kada imamo jedan pravac, kada nema politikantstva ni na jednoj razini, očekujem punu vašu podršku i u ovoj dvostrukoj izbornoj godini - poručio je župan Boban.

Predsjednik splitskog ogranka stranke Petar Škorić u svom je govoru među ostalim kazao da je dužnost svih stranačkih dužnosnika na svim razinama konstantno podizati ljestvicu jer je vidljivo kako "jedino zajedno koračaju ispravnim smjerom".