Ponovo kreće suđenje Marku Smažilu za smrt Mihaele Berak

Nakon što je Visoki kazneni sud ukinuo presudu Županijskog suda u Osijeku koji je nepravomoćno presudio Marku Smažilu kaznu od 18 godina zatvora za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak, suđenje mu danas kreće iz početka. Visoki kazneni sud u svom je obrazloženju poništenja presuda istaknuo kako je pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje te rekao kako se novo suđenje mora provesti pred novim sudskim vijećem. Odluka o poništenju donesena je nakon što je Smažil, putem svog branitelja Dražena Srba, žalio na presudu.

Osijek: Policajac koji je ubio Mihaelu Berak proglašen krivim, dobio 18 godina zatvora | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Nekoliko se činjenica smatra spornim u proteklom suđenju, a među ostalima je fotografija koju je snimila sama Berak, 10 minuta prije smrti i poslala prijateljici, a na kojoj se vidi kako se ona i Smažil drže za ruke. Visoki kazneni sud smatra spornim i određene dijelove balističkog nalaza, odnosno tumačenje istih, medicinska vještačenja Smažila te koliko su njih dvoje bili zapravo udaljeni jedno od drugog prije nego je ispaljen hitac u glavu koji je usmrtio Berak.

Svjedočio je i policajac kriminalist Goran Žulj, čiji se iskaz razlikuje od sudskog tumačenja u presudi, a i nalaz psihijatrice dr.sc. Nadice Buzine. VSK traži da se obrati pažnja i na ponašanje i sve postupke koje je Smažil činio nakon događaja, kao i da se mora više pažnje obratiti na obranu okrivljenika i iskaze koji idu njemu u korist. Drugostupanjski sud pritom u biti zamjera prvostupanjskom sudu što je dio okolnosti tumačio previše jednostrano ili nepotpuno, a nije dovoljno ozbiljno analizirao ono što ide u prilog obrani.

Ponovljeno suđenje znači da će se svi do sada izvedeni dokazi morati ponovno provesti, a po potrebi i dopuniti novima, kako bi sud mogao donijeti novu presudu.

Novo suđenje započinje u 9 sati, a vodit će ga sudac Antun Bušić.