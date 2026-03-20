Visoki kazneni sud je poništio presudu smatrajući da se nije dovoljno vrednovala Smažilova obrana.
Ponovo kreće suđenje Marku Smažilu za smrt Mihaele Berak
Nakon što je Visoki kazneni sud ukinuo presudu Županijskog suda u Osijeku koji je nepravomoćno presudio Marku Smažilu kaznu od 18 godina zatvora za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak, suđenje mu danas kreće iz početka. Visoki kazneni sud u svom je obrazloženju poništenja presuda istaknuo kako je pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje te rekao kako se novo suđenje mora provesti pred novim sudskim vijećem. Odluka o poništenju donesena je nakon što je Smažil, putem svog branitelja Dražena Srba, žalio na presudu.
Nekoliko se činjenica smatra spornim u proteklom suđenju, a među ostalima je fotografija koju je snimila sama Berak, 10 minuta prije smrti i poslala prijateljici, a na kojoj se vidi kako se ona i Smažil drže za ruke. Visoki kazneni sud smatra spornim i određene dijelove balističkog nalaza, odnosno tumačenje istih, medicinska vještačenja Smažila te koliko su njih dvoje bili zapravo udaljeni jedno od drugog prije nego je ispaljen hitac u glavu koji je usmrtio Berak.
Svjedočio je i policajac kriminalist Goran Žulj, čiji se iskaz razlikuje od sudskog tumačenja u presudi, a i nalaz psihijatrice dr.sc. Nadice Buzine. VSK traži da se obrati pažnja i na ponašanje i sve postupke koje je Smažil činio nakon događaja, kao i da se mora više pažnje obratiti na obranu okrivljenika i iskaze koji idu njemu u korist. Drugostupanjski sud pritom u biti zamjera prvostupanjskom sudu što je dio okolnosti tumačio previše jednostrano ili nepotpuno, a nije dovoljno ozbiljno analizirao ono što ide u prilog obrani.
Ponovljeno suđenje znači da će se svi do sada izvedeni dokazi morati ponovno provesti, a po potrebi i dopuniti novima, kako bi sud mogao donijeti novu presudu.
Novo suđenje započinje u 9 sati, a vodit će ga sudac Antun Bušić.