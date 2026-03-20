VKS UKINUO PRESUDU

Ponovo kreće suđenje Marku Smažilu za smrt Mihaele Berak

Piše Danijela Mikola,
Ponovo kreće suđenje Marku Smažilu za smrt Mihaele Berak
Osijek: Policajac koji je ubio Mihaelu Berak proglašen krivim, dobio 18 godina zatvora | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Visoki kazneni sud je poništio presudu smatrajući da se nije dovoljno vrednovala Smažilova obrana.

Nakon što je Visoki kazneni sud ukinuo presudu Županijskog suda u Osijeku koji je nepravomoćno presudio Marku Smažilu kaznu od 18 godina zatvora za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak, suđenje mu danas kreće iz početka. Visoki kazneni sud u svom je obrazloženju poništenja presuda istaknuo kako je pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje te rekao kako se novo suđenje mora provesti pred novim sudskim vijećem. Odluka o poništenju donesena je nakon što je Smažil, putem svog branitelja Dražena Srba, žalio na presudu.

Osijek: Policajac koji je ubio Mihaelu Berak proglašen krivim, dobio 18 godina zatvora
Osijek: Policajac koji je ubio Mihaelu Berak proglašen krivim, dobio 18 godina zatvora | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Nekoliko se činjenica smatra spornim u proteklom suđenju, a među ostalima je fotografija koju je snimila sama Berak, 10 minuta prije smrti i poslala prijateljici, a na kojoj se vidi kako se ona i Smažil drže za ruke. Visoki kazneni sud smatra spornim i određene dijelove balističkog nalaza, odnosno tumačenje istih, medicinska vještačenja Smažila te koliko su njih dvoje bili zapravo udaljeni jedno od drugog prije nego je ispaljen hitac u glavu koji je usmrtio Berak.

PRIHVATILI ŽALBU Sud objavio zašto je ukinuo presudu policajcu za ubojstvo studentice Mihaele Berak
Sud objavio zašto je ukinuo presudu policajcu za ubojstvo studentice Mihaele Berak

Svjedočio je i policajac kriminalist Goran Žulj, čiji se iskaz razlikuje od sudskog tumačenja u presudi, a i nalaz psihijatrice dr.sc. Nadice Buzine. VSK traži da se obrati pažnja i na ponašanje i sve postupke koje je Smažil činio nakon događaja, kao i da se mora više pažnje obratiti na obranu okrivljenika i iskaze koji idu njemu u korist. Drugostupanjski sud pritom u biti zamjera prvostupanjskom sudu što je dio okolnosti tumačio previše jednostrano ili nepotpuno, a nije dovoljno ozbiljno analizirao ono što ide u prilog obrani.

Ponovljeno suđenje znači da će se svi do sada izvedeni dokazi morati ponovno provesti, a po potrebi i dopuniti novima, kako bi sud mogao donijeti novu presudu.

Novo suđenje započinje u 9 sati, a vodit će ga sudac Antun Bušić.

Komentari 10
Pogođen moćni američki F-35, Netanyahu Iranu: Predajte se!
IZ MINUTE U MINUTU

Pogođen moćni američki F-35, Netanyahu Iranu: Predajte se!

Europska unija je u srijedu izrazila zabrinutost zbog izraelskih napada na Libanon i pozvala Izrael na prekid operacija te osudila Hezbolah za uvlačenje Libanona u rat
Thompsonova kći služi vojni rok u Požegi: 'Nema povlaštenih. Neprimjetna je. Uklopila se'
SUTRA PRISEGA

Thompsonova kći služi vojni rok u Požegi: 'Nema povlaštenih. Neprimjetna je. Uklopila se'

Od ukupno 800 ročnika, njih 446 prijavilo se dobrovoljno, dok je 352 muškaraca pozvano na služenje vojnog roka. Upravo među dobrovoljcima, uz još 81 ženu, nalazi se i Thompsonova kći
SORRY, NISMO GA VIDJELI Ovo je 'nevidljivi' F-35 koji su Iranci pogodili. Čudo je tehnologije
POVIJESNI TRENUTAK

SORRY, NISMO GA VIDJELI Ovo je 'nevidljivi' F-35 koji su Iranci pogodili. Čudo je tehnologije

Službenog naziva Lockheed Martin F-35 Lightning II, ovaj zrakoplov pete generacije predstavlja vrhunac moderne vojne tehnologije.

