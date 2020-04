'Popis sa zaraženima širio se zato jer se ljudi žele zaštititi...'

Neki ljudi s popisa potužili su se lokalnom mediju (Šibenik in) da ih se time stigmatizira, a objavljivanjem osobnih podataka, pogotovo bolesnika, bavi se više zakona, među ostalim i popularni GDPR odnosno Opća uredba o zaštiti podataka. Uz imena i prezimena testiranih na koronu, na listi su zabilježili i rezultate, tko je pozitivan, a tko ne, te popis slali društvenim aplikacijama po otočkom mjestašcu u kojem ljudi jedni drugima poznaju i potomke i pretke. Kruženjem tog popisa bavila se i policija, a kako su nam rekli i državno odvjetništvo će.

- Mi smo prikupili obavijesti i saznanja s terena i zaključili smo da nije bilo zle namjere širenja i davanja podataka drugim osbama o trećim osobama da bi se nego stigmatiziralo ili izvršio pritisak, nego da je riječ o grešci. Širenje popisa smo stopirali 30. ožujka i on se više neće pojavljivati, a o svemu smo izvijestili i Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku, rekla nam je Marica Kosor, glasnogovornica šibenske policije. Načelnik Murtera međutim tvrdi da se tu ne radi o etiketiranju zaraženih nego da im se želi pomoći.

- Što se tiče navodnog popisa oboljelih koji kruži po grupama aplikacija poput Vibera i Whats Appa, zamislite da se unutar redakcije Vaših novina dozna da je recimo petoro zaraženih korona virusom. Naravno, da biste htjeli doznati da li ste bili u doticaju s tim osobama kako biste mogli brzo reagirati i izolirati se i tako zaštiti svoje bližnje, osobito djecu i starije. Mi smo malo mjesto i svi smo povezani, to je ujedno i glavni razlog velikom broju zaraženih. Zbog toga je razumljivo da ljudi žele biti informirani. Postoji mnogo WhatsApp i Viber grupa na kojima se dnevno izmjeni stotine informacija, a na žalost i dezinformacija i to je nemoguće kontrolirati. Ne radi se tu o etiketiranju zaraženih već želji da se zaštite bližnji te pomogne obiteljima zaraženih, kaže Toni Turčinov, načelnik Murtera koji je i sam u samoizolaciji.

Stožeri Civilne zaštite, epidemiolozi i liječnici, međutim, stalno ponavljaju kako se identitet zaraženih mora zaštititi, naglašavaju da ljudi koji nemaju simptome ne znaju jesu li prijenosnici ili ne dok ih se ne testira, te da svatko od nas može i biti zaražen i zaraziti nekog. Za to ne trebaju imena i prezimena zaraženih. Treba držati udaljenost, prati ruke i ne izlaziti bez potrebe.

Do danas je u Šibensko-kninskoj županiji potvrđeno ukupno 39 oboljelih, a od ukupnog broja zaraženih 20 ih je iz Murtera.

Zato sad pomalo ironično izgleda priča o murterskim maškarama, bakama, kako ih tamo zovu. Imali su maškaranu skupinu koja je uprizorila tržnicu iz Wuhana, mjesta u Kini iz kojeg je krenula zaraza koronom koja je u međuvremenu progutala cijeli svijet. Neki naši čitatelji su se grozili kravlje glave "na gradele", vepra koji visi obješen za nogu i mrtve peradi na štandu. Ta maškarana skupina, organizacijski odbor karnevala pa ni turistička zajednica nisu htjeli službeno razgovarati o tome, objasniti zbog čega su izabrali tu temu ili se u konačnici pozvati na pravo na izražavanje ili kritiku društva. Samo je načelnik "branio" pravo na slobodu govora maškara. Rekao je "Htjeli su pokazati da falabogu živimo daleko od izvora korona virusa".

Nije prošlo mnogo, a ironija sudbine napravila ih je žarištem zaraze cijele županije, unatoč mjerama koje su uveli i prije drugih gradova.

Na ulazu u mjesta Murter i Betinu, koja nema zaraženih virusom corona ali su svejedno u karanteni jer se po svom zemljopisnom položaju ne može odvojiti od Murtera, sad stoje barikade vatrogasnih i policijskih vozila koji svima priječe prolazak unutra i van, osim dostavi i hitnim službama. Kraj njih je i jež, opaka šiljata spravica koja neposlušnim vozačima može bez problema probušiti gume na vozilu, koja asocira na rat i naježi kožu svakom čovjeku koji voli slobodu i mir. Pitali smo šibensku policiju smiju li se u karantenu smjestiti samo ljudi ili i cijela područja na kojima žive, odnosno je li u skladu sa zakonom staviti jezivi jež na cestu.

- Taj jež nije stavljen u funkciju, on samo stoji sa strane za slučaj potrebe. Do sad ga nismo koristili, a nadamo se da neće ni trebati, jer su i ljudi koji dolaze i policajci, razumni. Tamo je samo da djeluje preventivno i za slučaj eventualne potrebe – rekla je Marica Kosor, policijska glasnogovornica.

Otok koji živi od turizma, kao i ostatak obale, ali i cijela zemlja koja druge industrije gotovo da nema, tek očekuju veliki minusi zbog zaustavljenog života. Oči su uprte u lokalnu samoupravu i državu. Ipak uplaćujemo PDV od čak 25 posto.

- U karanteni smo, ne radimo. Gubitke još ne možemo sagledati, jer ne znamo koliko će dugo sve ovo trajati. Ali već vidim da nemamo strategiju kako ćemo naprijed, a sve do sad dogovoreno palo je u vodu. Ovo su najteži trenuci za ugostitelje, pogotovo one koje su ulagali u svoje restorane ili konobe. Svi su sad bez novaca, svi kolege s kojima sam se čuo telefonski. Ako država, županija a i lokalna samouprava ne pomognu, neće na dobro. Trebaju nas osloboditi parafiskalnih nameta. Od općine koja ne bi trebala naplaćivati štekate pa do državnih poreznih olakšica poreza. Mnogi će zatvoriti svoje ugostiteljske objekte i proglasiti bankrot, kazao nam je Damir Mudronja, vlasnik restorana Fabro u Murteru. Načelnik je zabrinut za građevinski projekt izgradnje dječjeg vrtića i jaslica.

- Kao i u ostalim dijelovima naše zemlje, poduzetnici na prostoru naše općine, a poglavito ugostiteljski i građevinski sektor trpe veliku štetu. Nakon uvođenja karantene obustavljeni su svi građevinski radovi pa tako i oni javnog sektora. Mi smo jedna od rijetkih općina u Hrvatskoj koja većim dijelom sama financira izgradnju dječjeg vrtića. Radovi su trebali biti dovršeni do kraja ove godine, a kako je većina radnika na gradilištu iz Slavonije i susjednih država, oni uslijed epidemije ne mogu obavljati radove. Nakon što se epidemiološka situacija smiri, poduzeti ćemo niz mjera kako bismo pomogli našim sumještanima da prebrode ekonomsku krizu uzrokovanu epidemijom. Tada očekujemo i veliku pomoć od Županije i države, a pogotovo pri realizaciji projekata poput izgradnje dječjeg vrtića i jaslica – kaže načelnik Turčinov.