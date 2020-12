U svega nekoliko sati izgubio sam sve što smo ja i moja obitelj još osamdesetih godina prošlog stoljeća mukotrpno stvarali, rekao nam je Mate Pervan iz mjesta Kokorići kraj Vrgorca.

Nije mogao sakriti očaj zbog poplave koja mu je uništila sve.

- Najprije je voda prodrla u podrum, zatim u prizemlje kuće, a potom i na kat kuće. Vodostaj vode u mojoj kući je oko šest metara. Sve nam je uništeno od namještaja do kućanskih aparata. Sve što smo mogli ponijeti, ponijeli smo u nekoliko zavežljaja.

Već od 4. prosinca dalo se naslutiti kako će kiše koje su počele padati prošli tjedan za posljedicu imati izlijevanje vode u dio vrgoračkog polja. Nitko nije ni u snu mogao sanjati kako će vode podzemne rijeke Betine ovom žestinom izbiti na površinu te poplaviti dijelove sela Kutac i Kokoriće, kojemu stanovnici pomalo u šali mijenjaju ime u Otok, jer ovo je selo od nedjelje poplavljeno.

Šest obitelji ostalo je bez svojih domova, a još ih je više od dvadeset ugroženo jer je voda poplavila sve podrume i sad pomalo napreduje u prizemlja obiteljskih kuća.

- Vodostaj je na mjestima i po pet, šest metara te se u daljnjim satima očekuje podizanje vode. Samo sinoć je palo 80 litara kiše. Tu smo, pomažemo ljudima. Doslovno branimo svaku kuću koliko je to u ovim nemogućim uvjetima moguće - rekla nam je Iva Kuzmanić iz Hrvatskih voda, rukovoditeljica branjenog područje za Mali sliv Matica.

U Kokorićima su ovih dana pripadnici HGSS-a iz Makarske, Splita i Metkovića, kojima stiže pomoć i iz Karlovca. Tu su i policija te gradske službe Grada Vrgorca. Svi pokušavaju pomoći koliko se u ovom trenutku može pomoći jer voda neumoljivo i dalje nadire.

- Ma izbija iz kamena, ali što možemo. To je priroda i protiv prirode se ne može. Čudna je ova naša Betina, nepredvidiva. Ne pamtim je ovakvu od djetinjstva, a meni je 57 godina. Znalo se i prošlih godina dogoditi da rijeka poplavi polje Buninu i da se izlije, ali ovako nešto ni najstariji mještani ne pamte. Rekla bi moja pokojna mater: ‘Sinko moj, to ti je tako, voda će doći i otići. Tako je to u životu’ - govori nam Zvonimir Pervan, mještanin Kokorića.

Situacija u Kokorićima i dalje je kritična, a oni koji mogu bježe iz mjesta.

Na području Vrgorca pod vodom su ceste, ugrožene su i kuće u selima uz rubne dijelove polja Bunine i Jezera, u koja se zbog velikih količina kiše slijeva i voda iz izvora Žiljina, a iz najugroženijeg sela Kokorića može se izići samo čamcima, bagerima Vodoprivrede i terenskim vozilima HGSS-a.

Prirodna nepogoda koja je pogodila sela na rubnim dijelovima polja Bunine iz dana u dan sve je veća, a najgore se, kako je rekla Iva Kuzmanić iz Hrvatskih voda, očekuje sutra, kad bi vodostaj trebao porasti još za metar.

Do jutros u 7 sati u Splitu je službeno palo 211 litara kiše, a oborinski rekord za prosinac iznosi 242 litre. Kako je kraj mjeseca daleko, Split ima veliku šansu da ovaj prosinac postane najkišovitiji u povijesti službenih mjerenja, piše Dalmacija Danas.

No neki drugi dijelovi Dalmacije imaju znatno više problema s oborinom od splitskog područja.

Iako je vrgoračko područje trenutno u fokusu javnosti zbog najvećih poplava na tom području od 2000., na trenutnoj tablici količine oborina u dosadašnjem tijeku mjeseca vodi mjerna postaja Prančevići kod Vele Njive u Zamosorju. Tamo su danas do 19 sati pale nevjerojatne 452 litre oborine po kvadratnom metru. Samo litru manje palo je u gradu Vrgorcu, no podaci s terena, osobito iz Ravče, govore da je u okolici Vrgorca palo još i više. Nažalost, tamo kiša i dalje pada.

Prema podacima mreže postaja Pljusak.com, još je jedna postaja do ovog trenutka premašila 400 litara od početka prosinca, a to je Veliko Brdo – Makarska.

Zbog obilne kiše te popolava i vatrogasci u Istri imali su cijeli dan pune ruke posla.

- Voda je prodrla u podrume, na Poreštini se od količine vode stvorilo jezero, a kraj Umaga su vatrogasci spasili ženu iz kuće u koju je prodrla voda. I to je nasreću uspješno riješeno. Rješavali smo i situaciju s poplavom u Istarskim toplicama. Nasreću, ozlijeđenih nema - rekao je Dino Kozlevac, županijski vatrogasni zapovjednik. Šteta se još zbraja.