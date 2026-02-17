Obavijesti

Poplave u dolini Neretve: 'Kiša nam je pomela kupus, prijeti i jagodama. Brinu nas cijene...'

Piše Vedrana Šuvar Bekavac,
Poplave u dolini Neretve: 'Kiša nam je pomela kupus, prijeti i jagodama. Brinu nas cijene...'

Nasadi kupusnjača ovih dana plivaju pod vodom, a do sadnica jagoda neretvanski poljoprivrednici uopće ne mogu ni prići

Kad uz nelojalan uvoz poljoprivrednih proizvoda stignu i kiše, koje mjesecima padaju, za neretvanske poljoprivrednike to znači samo jedno - čisti potop. Premda oni sarkastično kažu da su neretvanske lađe davno potopljene, jer godinama upozoravaju odgovorne na neodrživost ovakvog rada u poljoprivredi.

Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'
Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'

Premijer poručuje da HDZ neće osporavati odluku Grada Zagreba, a građanima i poduzetnicima koji se osjećaju oštećenima savjetuje sudski put
Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)
Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)

Stanovnici Sarajeva i danas su izašli na ulice na novi prosvjed nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je prošlog tjedna život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić. Okupljeni su nosili razne transparente: "Ne ubija tramvaj, već nemar", "Sigurnost nije luksuz", "Dok ovaj sistem vlada, mladost nam strada"... Sudjelovalo je najmanje 2000 ljudi.
Javio se župnik koji je odgodio krizmu cijeloj generaciji kraj Rijeke: 'Nisu dolazili na mise'
Javio se župnik koji je odgodio krizmu cijeloj generaciji kraj Rijeke: 'Nisu dolazili na mise'

Ako ne postoji mogućnost da djeca dođu, jer djeca su previše zaposlena na sve strane, bio sam primoran objaviti da odgađamo krizmu - rekao nam je župnik Malnar,

