Mein Gott! Pivo nikad skuplje, pa sad pivari predlažu da se za Oktoberfest uvedu - ulaznice

Slavni festival piva Oktoberfest u Muenchenu mogao bi uvesti ulaznice umjesto da se za financiranje oslanja na skupo pivo, predlažu bavarski proizvođači piva.

Georg Schneider, predsjednik udruge lokalnih pivara, predložio je to u utorak u u članku u listu Augsburger Allgemeine.

S više od šest milijuna posjetitelja godišnje Oktoberfest je najveći narodni festival na svijetu.

I dok je ulaz besplatan, pivo je daleko od toga. Litra je prošle godine stajala od 14,5 do 15,8 eura.

"Valjalo bi razmisliti treba li pivo biti jedini izvor za pokrivanje troškova", rekao je Schneider.

No, direktor festivala Christian Scharpf i gradonačelnik Muenchena Dieter Reiter odmah su odbacili njegovu ideju.

"To je narodni festival i takav bi trebao ostati", izjavio je Reiter.

Dio privlačnosti Oktoberfesta, među lokalnim stanovništvom poznatog kao Wiesn, je u tome da svi mogu slobodno ući.

No, prošle je godine bio zatvoren zbog velikih gužvi i našao se na udaru kritika da se ne zna nositi s tim problemom.

Reiter se složio da nešto treba učiniti i da već postoje ideje koje ne uključuju naplatu ulaznica.