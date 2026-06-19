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POPUŠILI SU Zaplijenili gotovo 100 kg duhana u Sl. Brodu

Piše Luka Safundžić,
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POPUŠILI SU Zaplijenili gotovo 100 kg duhana u Sl. Brodu
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Foto: Carinska uprava

Protiv hrvatske državljanke bit će podnesena kaznena prijava zbog nedozvoljene trgovine, objavili su iz Carine

Carinska uprava objavila je kako je ovlašteni carinski službenik u Slavonskom Brodu u suradnji sa Službom za suzbijanje krijumčarenja i istrage te Mobilnom jedinicom granične policije Istok Policijske uprave brodsko-posavske, otkrili su gotovo 100 kilograma sitno rezanog duhana bez propisanih duhanskih markica Republike Hrvatske te će protiv hrvatske državljanke podnijeti kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljene trgovine iz članka 264. stavka 1. Kaznenog zakona.

- Dana 17. lipnja 2026. godine oko 21:45 sati, tijekom nadzora prometa na području Slavonskog Broda, zaustavljeno je osobno vozilo hrvatskih registarskih oznaka. Na upit ovlaštenih carinskih službenika o robi koju prevozi, vozačica je izjavila da se u vozilu nalazi oko 100 kilograma sitno rezanog duhana te je dragovoljno otvorila prtljažni prostor vozila u kojem su se nalazile crne PVC vreće - rekli su iz Carinske uprave. 

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Radi daljnjeg utvrđivanja svih okolnosti događaja osoba i vozilo prepraćeni su na Granični prijelaz Slavonski Brod, gdje je 18. lipnja 2026. godine obavljena pretraga vozila. Tom je prilikom pronađeno ukupno 99,2 kilograma sitno rezanog duhana bez propisanih duhanskih markica Republike Hrvatske, pakiranog u deset crnih PVC vreća.

- Pronađeni duhan privremeno je oduzet uz izdavanje odgovarajuće potvrde, dok je vozilo kojim je roba prevožena također privremeno oduzeto kao sredstvo počinjenja kaznenog djela - objavila je Carinska uprava.

Zaključili su i da će nadležnoj Područnoj carinskoj upravi biti  podnesen zahtjev za naknadni obračun trošarina u ukupnom iznosu od 12.588,48 eura. 

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